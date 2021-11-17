В Силламяэ продается ультрасовременная черно-белая квартира

Двухкомнатная квартира с панорамным видом отличается отсутствием других цветов, кроме черного и белого. Но несмотря на кажущуюся стерильность, эта квартира площадью 41м2 с тщательно продуманным интерьером наверняка никого не оставит равнодушны. К тому же все абсолютно новое!

Квартира в Силламяэ. ФОТО: KV.EE

В ходе ремонтных работ старательно заменены полы, установлена ​​новая электропроводка, новые трубы и радиаторы. Благодаря этим нововведениям затраты на содержание квартиры относительно невысоки. В летние месяцы коммунальные платежи будут составлять около 30 евро плюс электричество, зимой - около 100 евро.

Квартира в Силламяэ. ФОТО: KV.EE

Великолепная квартира находится в одном из самых удобных районов Силламяэ. Рядом кафе, магазины, детские сады и школы. Автобусная остановка находится в 5 минутах ходьбы от дома.