В Силламяэ продается ультрасовременная черно-белая квартира
Необыкновенно стильная квартира со свежим ремонтом, расположенная в кирпичном доме в Силламяэ, ищет покупателя, пишет Kodustiil.
Необыкновенно стильная квартира со свежим ремонтом, расположенная в кирпичном доме в Силламяэ, ищет покупателя, пишет Kodustiil.
Двухкомнатная квартира с панорамным видом отличается отсутствием других цветов, кроме черного и белого. Но несмотря на кажущуюся стерильность, эта квартира площадью 41м2 с тщательно продуманным интерьером наверняка никого не оставит равнодушны. К тому же все абсолютно новое!
В ходе ремонтных работ старательно заменены полы, установлена новая электропроводка, новые трубы и радиаторы. Благодаря этим нововведениям затраты на содержание квартиры относительно невысоки. В летние месяцы коммунальные платежи будут составлять около 30 евро плюс электричество, зимой - около 100 евро.
Великолепная квартира находится в одном из самых удобных районов Силламяэ. Рядом кафе, магазины, детские сады и школы. Автобусная остановка находится в 5 минутах ходьбы от дома.
С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.