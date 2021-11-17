Приостановка сертификации "Северного потока - 2" привела к росту цен на газ в Европе
Цена на природный газ в Европе резко выросла во вторник сразу после того, как немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2".
Цена на природный газ в Европе резко выросла во вторник сразу после того, как немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2".
Немецкий регулятор энергетического рынка - Федеральное сетевое агентство (нем. Bundesnetzagentur) объявило во вторник, что приостановило сертификацию оператора газопровода "Северный поток - 2".
"Северный поток - 2" может быть сертифицирован только в том случае, если его оператор будет юридически реорганизован в соответствии с законодательством Германии", - пояснили в ведомстве.
Во вторник цены на газ в Европе выросли на 10 процентов. Инвесторы предупредили о перебоях в электроснабжении, если предстоящая зима окажется холоднее обычного.