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  • Приостановка сертификации "Северного потока - 2" привела к росту цен на газ в Европе

Приостановка сертификации "Северного потока - 2" привела к росту цен на газ в Европе

Строительство "Северного потока - 2". ФОТО: ANTON VAGANOV

Цена на природный газ в Европе резко выросла во вторник сразу после того, как немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2".

Немецкий регулятор энергетического рынка - Федеральное сетевое агентство (нем. Bundesnetzagentur) объявило во вторник, что приостановило сертификацию оператора газопровода "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" может быть сертифицирован только в том случае, если его оператор будет юридически реорганизован в соответствии с законодательством Германии", - пояснили в ведомстве.

Во вторник цены на газ в Европе выросли на 10 процентов. Инвесторы предупредили о перебоях в электроснабжении, если предстоящая зима окажется холоднее обычного.

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