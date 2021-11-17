Девелопер со страховщиком предупреждают: даже новое жилье не застраховано от повреждений

Многие риски, которые угрожают жилью и размещtнному в нtм имуществу, в действительности достаточно просто снизить. Если на возможные дефекты строительства распространяется гарантия строителя или девелопера, то в случае с другими неожиданными происшествиями надо покупать страховку на жилье.

Порядочный застройщик дает на новый проект развития недвижимости как минимум трехлетнюю гарантию.

По словам директора по продажам Kaamos Kinnisvara Кристо Кокка, девелопер должен гарантировать, что при строительстве квартиры или частного дома использовались высококачественные материалы.

Гарантия обязывает

«На момент покупки может быть сложнее распознать менее качественные строительные материалы и оборудование, например, сантехнику, окна и двери, переключатели и керамическую плитку, но в целом некоторые проблемы в качестве строительства и использовании материалов проявляются уже в ходе некоторого периода использования нового жилья», – рассказал Кокк.

По словам Кокка, при покупке недвижимости следует узнать и спросить у продавца, какой гарантийный срок у наружной и внутренней отделки и какой - у оборудования в квартире. «Закон дает покупателю ощущение безопасности в виде двухлетней гарантии, что обязывает строительную фирму устранять строительные дефекты за свой счет в течение оговоренного времени», – подтвердил Кокк.

Kaamos и другие застройщики уверены в своем качестве и дают на новое жилье вместо обычной двухлетней гарантии трехлетнюю.

Чтобы убедиться в качестве строительства и отделки, Кокк рекомендовал, например, следить, чтобы плинтусы были надежно прикреплены. Во время отопительного периода некачественно закрепленные плинтусы, высыхая, отходят. Стоит проверять также, чтобы плитка на полу и стенах была целой, а промежутки были качественно заделаны швами, а также чтобы розетки и переключатели работали.

«В ванной следует проверять, чтобы окружающий раковину и ванну силикон был проложен качественно, и надо также смотреть, чтобы все двери и окна открывались и закрывались без проблем, а прокладки окон были установлены правильно. В случае со всеми техническими системами очень важно проводить регулярное обслуживание и устранять все недостатки, это очень важно, особенно в период гарантийного срока», – подчеркнул Кокк.

По словам директора по продажам, безусловно, важно, чтобы новый собственник незамедлительно оформил страховку на новое жилье, вне зависимости от того, куплено оно на свои средства или по банковскому кредиту. Всегда могут быть ситуации, когда уже в ходе переезда или установки мебели что-то неожиданно сломается, и в таком случае от страховки будет большая польза.

Причин ущерба - много

Оценщик ущерба по страховке Ergo Туули Калберг подтвердила, что в новых квартирах люди сталкиваются с повреждениями, которые подлежат компенсации в рамках имеющейся строительной гарантии на здание. Например, щели в стенах, паркете, изменения цвета потолка или стены, а также проникновение осадков или протечки.

«Причиной может быть совсем простой процесс, происходящий в новом строении – проседание, высыхание и тому подобное, а также ошибки при строительстве, которые случаются», – объяснила Калберг.

Однако такие гарантийные случаи бывают не слишком часто, и больше происшествий обусловлены другими причинами.

По словам Калберг, самым распространенным примером является авария в связи с водопроводом, которая может случиться и в новом, и в старом многоквартирном доме. Трубы разрушаются, стиральные машины дают протечку, люди забывают закрывать краны.

«В многоквартирном доме протечка в одной квартире нередко приводит к повреждениям в находящихся ниже и даже боковых соседних квартирах», – рассказала оценщик ущерба.

И в случае с квартирой, и в случае с частным домом следует, по словам Калберг, учитывать возможность, что ущерб может нанести случившееся у соседей, а в случае с многоквартирным домом - также в совместной собственности квартирного товарищества. Причиной каких-либо повреждений могут быть протекающая стиральная машина, сломанный кран, поднятый ветром в воздух батут, вылетевший из-под газонокосилки в окно соседу камень или даже ребенок, случайно врезавшийся на велосипеде в автомобиль соседа.