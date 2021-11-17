Эксперты посчитали, сколько зарабатывают в секунду крупнейшие автопроизводители
Эксперты портала Uswitch провели исследование, в ходе которого посчитали заработок десяти крупнейших мировых автопроизводителей, пишет Motor.
Эксперты портала Uswitch провели исследование, в ходе которого посчитали заработок десяти крупнейших мировых автопроизводителей, пишет Motor.
Причём, если обычно компании отчитываются о ежемесячных или ежеквартальных доходах, то теперь стало известно, сколько автогиганты зарабатывают каждый час, минуту и даже секунду. Пока вы дочитаете эту новость крупнейшие автоконцерны заработают сотни тысяч долларов.
На первом месте в рейтинге самых доходных марок оказалась компания Toyota. Согласно данным специалистов, при годовой выручке в 275 миллиардов долларов японский бренд каждую секунду получает 8371 доллар (примерно 7360 евро). В минуту же выручка Toyota составляет 523 889 долларов, что эквивалентно 460 800 евро. Второе место с 8073 долларами в минуту (около 7100 евро ) занял концерн Volkswagen. Таким образом, за час немецкий концерн получает 29,1 миллиона долларов (более 25 млн евро).
Замыкает тройку лидеров концерн Daimler — 355 363 доллара (почти 312 000 евро) в минуту, что составляет 5589 долларов (4900 евро) секунду. Замыкает список самых прибыльных брендов Nissan, чей годовой объем продаж равен 91 миллиарду долларов. Таким образом, японская марка получает 2882 доллара каждую секунду (примерно 2530 евро).