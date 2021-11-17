Эксперты посчитали, сколько зарабатывают в секунду крупнейшие автопроизводители

Причём, если обычно компании отчитываются о ежемесячных или ежеквартальных доходах, то теперь стало известно, сколько автогиганты зарабатывают каждый час, минуту и даже секунду. Пока вы дочитаете эту новость крупнейшие автоконцерны заработают сотни тысяч долларов.

На первом месте в рейтинге самых доходных марок оказалась компания Toyota. Согласно данным специалистов, при годовой выручке в 275 миллиардов долларов японский бренд каждую секунду получает 8371 доллар (примерно 7360 евро). В минуту же выручка Toyota составляет 523 889 долларов, что эквивалентно 460 800 евро. Второе место с 8073 долларами в минуту (около 7100 евро ) занял концерн Volkswagen. Таким образом, за час немецкий концерн получает 29,1 миллиона долларов (более 25 млн евро).