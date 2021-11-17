В Германии сгорел харвестер эстонских лесорубов
В Рейнланд-Пфальц, Германия, во вторник днем внезапно загорелся харвестер, которым двое лесорубов из Эстонии вырубали деревья, машина была полностью уничтожена огнем, пишет Postimees.
В Рейнланд-Пфальц, Германия, во вторник днем внезапно загорелся харвестер, которым двое лесорубов из Эстонии вырубали деревья, машина была полностью уничтожена огнем, пишет Postimees.
Вчера возле Эльсоффа двое эстонских лесорубов валили деревья, поврежденные короедом, когда машина загорелась. «Я сидел в машине, когда внезапно почувствовал, что под сиденьем стало жарко. Я быстро выпрыгнул», - сказал Westfalenpost один из рабочих.
Поскольку в последние дни лесная дорога размягчилась, спасателям было трудно добраться до горящего харвестера. Взять воду для тушения на месте в лесу было невозможно, поэтому к харвестеру пришлось везти цистерну с водой.
Лесозаготовительная машина была полностью уничтожена пожаром. Причина пожара и размер причиненного ущерба выясняются.