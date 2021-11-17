Ср, 17.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Германии сгорел харвестер эстонских лесорубов

Немецкие пожарные тушат загоревшийся харвестер в 2019 году. Иллюстративное фото. ФОТО: Sascha Ditscher/rheinland.media

В Рейнланд-Пфальц, Германия, во вторник днем ​​внезапно загорелся харвестер, которым двое лесорубов из Эстонии вырубали деревья, машина была полностью уничтожена огнем, пишет Postimees.

Вчера возле Эльсоффа двое эстонских лесорубов валили деревья, поврежденные короедом, когда машина загорелась. «Я сидел в машине, когда внезапно почувствовал, что под сиденьем стало жарко. Я быстро выпрыгнул», - сказал Westfalenpost один из рабочих.

Поскольку в последние дни лесная дорога размягчилась, спасателям было трудно добраться до горящего харвестера. Взять воду для тушения на месте в лесу было невозможно, поэтому к харвестеру пришлось везти цистерну с водой.

Лесозаготовительная машина была полностью уничтожена пожаром. Причина пожара и размер причиненного ущерба выясняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back