В Германии сгорел харвестер эстонских лесорубов

Вчера возле Эльсоффа двое эстонских лесорубов валили деревья, поврежденные короедом, когда машина загорелась. «Я сидел в машине, когда внезапно почувствовал, что под сиденьем стало жарко. Я быстро выпрыгнул», - сказал Westfalenpost один из рабочих.