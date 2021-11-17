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  • Под Петербургом появится своя Сибирь с рекой Катунь посередине

Под Петербургом появится своя Сибирь с рекой Катунь посередине

ФОТО: скриншот с youtube.com

Микрорайон под названием «Сибирь» строит фирма, основанная в Барнауле и успешно работавшая на Алтае и в Новосибирске, передает Fontanka. 

Уголок Сибири появился под Петербургом, рядом с Колпино — в поселке Тельмана. Чем новый для Питера застройщик удивит искушенного петербургского покупателя?

«Cибирь у людей ассоциируется со свежим воздухом, зеленью. Поэтому мы хотим создать экологичный комплекс, используя соответствующие цвета и материалы. Например, около офиса продаж у нас сейчас стоит большая шишка, с которой все фотографируются. 

Еще мы хотим показать в проекте сибирскую душу. Мы достаточно простые, открытые, у нас нет пафоса, и хочется это тепло, уют передать людям, показать, какая большая наша страна.  Например, дорожки внутри квартала повторяют реку Катунь —  нет ни одной прямой линии. Мы запланировали посадить около 1000 различных растений, чтобы было уютно, люди могли погулять с детьми», — рассказала "Фонтанке" финансовый директор группы компаний «Союз» Елена Греб.  

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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