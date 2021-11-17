Картина дня: дело об убийстве на Ляэнемере-теэ, отставка министра и противостояние спортклуба и Департамента здоровья

Убийство на Ляэнемере-теэ: защитник попросил полностью оправдать Илью Гайдаленко

Сегодня продолжился процесс по делу об убийстве у бара на столичной улице Ляэнемере-теэ. На прошлом заседании прокурор привела свои аргументы и потребовала приговорить подсудимых к длительным срокам лишения свободы. Читать далее...

Министр окружающей среды уходит в отставку

Тынис Мёльдер уходит в отставку, новым министром окружающей среды станет Эрки Сависаар. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1023 жителей Эстонии, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1023. Скончались семь человек. Читать далее...

Студия Postimees: до чего доведет кризис с мигрантами?

Кризис с мигрантами разворачивается по все более горячему сценарию. Что готова Европа противопоставить Лукашенко? Придется ли Брюсселю пойти на уступки?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу. Смотрите интервью в повторе!

Нового лидера преступного мира Эстонии особо активно не ищут

В 1990-е годы организованная преступность в Эстонии действовала в полную силу. Практически каждое утро в лесах Харьюмаа находили труп с признаками насильственной смерти, а взрывы не являлись редкостью. Государство и полиция были слабыми и бедными, преступников из-за нехватки ресурсов конвоировали иногда даже на трамвае. Взятых в заложники подвешивали на теплотрассах в подвалах. Находившаяся в эпицентре бандитских войн полиция могла лишь тушить пожары, а на то, чтобы заниматься проблемой в целом, просто не было времени. Сегодня многое изменилось, крышевания больше нет, но организованная преступность никуда не делась. Читать далее...

Спортклуб Sparta намерен судиться с Департаментом здоровья

Спортивное общество Sparta, которому Департамент здравоохранения запретил заниматься экономической деятельностью, подаст в суд на ведомство, поскольку считает его деятельность неконституционной. Читать далее...

Премьер-министр: в настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет

Премьер-министр Кая Каллас в среду на инфочасе Рийгикогу подтвердила, что несмотря на тревожную политическую ситуацию у границ, в настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет. Читать далее...

Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

"Гомельтранснефть", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", на трое суток ограничил прокачку нефти в направлении Польши. Об этом, в среду, 17 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании "Транснефть" Игоря Демина. Читать далее...

В работе выявлены недостатки: Министерство образования увольняет Марта Лайдметса

С 1 декабря Министерство образования и науки увольняет исполняющего обязанности гендиректора Департамента образования и молодежи Марта Лайдметса, в работе которого выявлены недостатки. Читать далее...

Эдгар Сависаар: я ждал, что в отставку уйдет другой министр

Политик-ветеран Эдгар Сависаар рад тому, что его сына Эрки выдвинули кандидатом на пост министра окружающей среды. В то же время он признался, что ждал более важных новостей, чем отставка министра Тыниса Мёльдера. Читать далее...

Приостановка сертификации "Северного потока - 2" привела к росту цен на газ в Европе

Цена на природный газ в Европе резко выросла во вторник сразу после того, как немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2". Читать далее...

Рейтинги: Центристская партия сместила Партию реформ со второй строчки