Картина дня: дело об убийстве на Ляэнемере-теэ, отставка министра и противостояние спортклуба и Департамента здоровья
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 ноября.
Сегодня продолжился процесс по делу об убийстве у бара на столичной улице Ляэнемере-теэ. На прошлом заседании прокурор привела свои аргументы и потребовала приговорить подсудимых к длительным срокам лишения свободы. Читать далее...
Тынис Мёльдер уходит в отставку, новым министром окружающей среды станет Эрки Сависаар. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1023. Скончались семь человек. Читать далее...
Кризис с мигрантами разворачивается по все более горячему сценарию. Что готова Европа противопоставить Лукашенко? Придется ли Брюсселю пойти на уступки?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу. Смотрите интервью в повторе!
В 1990-е годы организованная преступность в Эстонии действовала в полную силу. Практически каждое утро в лесах Харьюмаа находили труп с признаками насильственной смерти, а взрывы не являлись редкостью. Государство и полиция были слабыми и бедными, преступников из-за нехватки ресурсов конвоировали иногда даже на трамвае. Взятых в заложники подвешивали на теплотрассах в подвалах. Находившаяся в эпицентре бандитских войн полиция могла лишь тушить пожары, а на то, чтобы заниматься проблемой в целом, просто не было времени. Сегодня многое изменилось, крышевания больше нет, но организованная преступность никуда не делась. Читать далее...
Спортивное общество Sparta, которому Департамент здравоохранения запретил заниматься экономической деятельностью, подаст в суд на ведомство, поскольку считает его деятельность неконституционной. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас в среду на инфочасе Рийгикогу подтвердила, что несмотря на тревожную политическую ситуацию у границ, в настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет. Читать далее...
"Гомельтранснефть", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", на трое суток ограничил прокачку нефти в направлении Польши. Об этом, в среду, 17 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании "Транснефть" Игоря Демина. Читать далее...
С 1 декабря Министерство образования и науки увольняет исполняющего обязанности гендиректора Департамента образования и молодежи Марта Лайдметса, в работе которого выявлены недостатки. Читать далее...
Политик-ветеран Эдгар Сависаар рад тому, что его сына Эрки выдвинули кандидатом на пост министра окружающей среды. В то же время он признался, что ждал более важных новостей, чем отставка министра Тыниса Мёльдера. Читать далее...
Цена на природный газ в Европе резко выросла во вторник сразу после того, как немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2". Читать далее...
Несмотря на то, что популярность лидирующей в рейтингах уже два месяца Консервативной народной партии (EKRE) на прошлой неделе несколько снизилась, она по-прежнему сохраняет небольшое преимущество перед конкурентами. Об этом говорится в результатах очередного опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований Ühiskonnauuringute Instituut. Читать далее...