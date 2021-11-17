На Балтийском вокзале открылся пункт вакцинации

Ситуация с COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство, и город Таллинн вместе с районами продолжает предлагать услугу удобной вакцинации. В кабинете 402 на четвертом этаже Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) открыт пункт вакцинации и консультирования, который можно посетить в рабочие дни с 12 до 19 часов и в выходные с 10 до 17 часов.

"Мы делаем со своей стороны все возможное, чтобы как можно больше пыхья-таллиннцев, а в идеале все, смогли вакцинироваться. Для этого добавляется еще одна возможность - пункт вакцинации на Балтийском вокзале", - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Пункт вакцинации и консультирования на тему COVID-19 работает с 17 ноября возле троллейбусной и автобусной остановки на Балтийском вокзале. Пункт открыт по будням с 12 до 19 часов и по выходным с 10 до 17 часов.