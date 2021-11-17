Сергей Горлач: мой случай установит отсутствующие сейчас границы - что можно, а чего нельзя

За два дня до первого заседания Нарвского горсобрания внутри коалиции - серьезное напряжение. Победивший на выборах “Список Катри Райк” продолжает обсуждать ситуацию вокруг своего депутата Сергея Горлача. Полиция обвиняет политика в том, что он устроил для избирателей поездку в спа, и прямо в автобусе, на ноутбуке Горлача, люди голосовали за него. Сам Горлач в интервью Rus.Postimees заявляет, что останется депутатом, а под эту же статью можно подвести почти любую предвыборную деятельность политиков.