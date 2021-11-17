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  • Сергей Горлач: мой случай установит отсутствующие сейчас границы - что можно, а чего нельзя

Сергей Горлач: мой случай установит отсутствующие сейчас границы - что можно, а чего нельзя

Сергей Горлач в зале Нарвского городского собрания ФОТО: Ирина Токарева

За два дня до первого заседания Нарвского горсобрания внутри коалиции - серьезное напряжение. Победивший на выборах “Список Катри Райк” продолжает обсуждать ситуацию вокруг своего депутата Сергея Горлача. Полиция обвиняет политика в том, что он устроил для избирателей поездку в спа, и прямо в автобусе, на ноутбуке Горлача, люди голосовали за него. Сам Горлач в интервью Rus.Postimees заявляет, что останется депутатом, а под эту же статью можно подвести почти любую предвыборную деятельность политиков.

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- Я понимаю, что проще заявить, что человек подозревается в скупке голосов, если есть задача повлиять на общественное мнение, - говорит Сергей Горлач. - Но, по сути, есть подозрение в нарушении свободы выбора. Для обычного гражданина “скупка голосов” - это понятно, это черное пятно, а “нарушение свободы выбора” - это какая-то абстрактная вещь.

Если прочитать статью 162 Уголовного кодекса, подозрение в нарушении которой мне предъявляется, то она звучит очень размыто. Ее можно проецировать чуть ли не на 90% действий, которые мы делали в рамках предвыборной кампании. И что разрешено законом.

Можно прочитать статью 162 и потом посмотреть кейс: человек идет голосовать, ему дают бесплатный блин и номер кандидата. Он, съев блин, заходит на избирательный участок. Вопрос - он проголосовал за кандидата, потому что вкусный блин?

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