Политики об Эрки Сависааре: он компетентен в вопросах окружающей среды
Члена комиссии Рийгикогу по окружающей среде Эрки Сависаара считают компетентным в вопросах окружающей среды, но его смелые идеи оцениваются по-разному, пишет Postimees.
Члена комиссии Рийгикогу по окружающей среде Эрки Сависаара считают компетентным в вопросах окружающей среды, но его смелые идеи оцениваются по-разному, пишет Postimees.
Тимо Суслов (Партия реформ) считает кандидата на пост министра окружающей среды подходящим для этой должности, так как он разбирается во всех вопросах в этой области. По словам Суслова, особенно важно, что Сависаар считает важной экономику замкнутого цикла, которую он намерен продвигать, вступив в должность министра.
Сийм Кийслер («Отечество») также сказал Postimees, что Сависаар, несомненно, компетентен в области окружающей среды и, вероятно, хорошо справится с обязанностями министра. Кийслер считает Сависаара одним из самых компетентных экспертов по вопросам окружающей среды в Рийгикогу.
Хенн Пыллуаас (EKRE) в своем мнении несколько более скептичен, он говорит, что Сависаар бросался в глаза многими идеями из области окружающей среды, которые были очень неожиданными и, по мнению Пыллуааса, неосуществимыми. Больше он ничего не может сказать о новом кандидате в министры окружающей среды.