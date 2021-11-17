Политики об Эрки Сависааре: он компетентен в вопросах окружающей среды

Тимо Суслов (Партия реформ) считает кандидата на пост министра окружающей среды подходящим для этой должности, так как он разбирается во всех вопросах в этой области. По словам Суслова, особенно важно, что Сависаар считает важной экономику замкнутого цикла, которую он намерен продвигать, вступив в должность министра.

Сийм Кийслер («Отечество») также сказал Postimees, что Сависаар, несомненно, компетентен в области окружающей среды и, вероятно, хорошо справится с обязанностями министра. Кийслер считает Сависаара одним из самых компетентных экспертов по вопросам окружающей среды в Рийгикогу.