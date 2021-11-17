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  • Политики об Эрки Сависааре: он компетентен в вопросах окружающей среды

Политики об Эрки Сависааре: он компетентен в вопросах окружающей среды

Новым министром окружающей среды станет Эрки Сависаар. ФОТО: Tairo Lutter

Члена комиссии Рийгикогу по окружающей среде Эрки Сависаара считают компетентным в вопросах окружающей среды, но его смелые идеи оцениваются по-разному, пишет Postimees.

Тимо Суслов (Партия реформ) считает кандидата на пост министра окружающей среды подходящим для этой должности, так как он разбирается во всех вопросах в этой области. По словам Суслова, особенно важно, что Сависаар считает важной экономику замкнутого цикла, которую он намерен продвигать, вступив в должность министра.

Сийм Кийслер («Отечество») также сказал Postimees, что Сависаар, несомненно, компетентен в области окружающей среды и, вероятно, хорошо справится с обязанностями министра. Кийслер считает Сависаара одним из самых компетентных экспертов по вопросам окружающей среды в Рийгикогу.

Хенн Пыллуаас (EKRE) в своем мнении несколько более скептичен, он говорит, что Сависаар бросался в глаза многими идеями из области окружающей среды, которые были очень неожиданными и, по мнению Пыллуааса, неосуществимыми. Больше он ничего не может сказать о новом кандидате в министры окружающей среды.

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