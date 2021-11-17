При задержании напавшего на полицейского иностранца полиция применила тазер

В 15.01 в полицию поступило сообщение об агрессивном мужчине в Таллиннском аэропорту. Отреагировавший на вызов патруль полиции вывел мужчину из здания аэропорта.

«После этого мужчина нанес одному полицейскому удар в лицо и замахнулся сторону полицейских сумкой. Для того, чтобы остановить нападение, полицейские использовали перцовый газ и электрошокер и задержали мужчину», – сказал старший смены патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Кевин Энни.

Скорая помощь доставила пострадавшего полицейского для проверки здоровья в больницу. Задержанный 23-летний гражданин Украины не пострадал и его доставили в центр задержания.