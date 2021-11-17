ЕС направил 700 тысяч евро гуманитарной помощи мигрантам в Беларуси
Европейский Союз выделил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи мигрантам из стран Ближнего Востока, находящимся в Беларуси близ границы с Польшей. 200 тысяч евро из этой суммы будут направлены Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), которая поддержит Белорусский Красный Крест в предоставлении людям на границе немедленной помощи в виде продуктов питания, средств гигиены, одеял и наборов первой медицинской помощи, передает DW.