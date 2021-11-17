ЕС направил 700 тысяч евро гуманитарной помощи мигрантам в Беларуси

Еще 500 тысяч евро будут направлены мигрантам через гуманитарные партнерские организации, с которыми ЕС состоит в контакте, сообщается далее.

Объем помощи может быть увеличен при улучшении доступа гуманитарных организаций

По словам еврокомиссара по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янеза Ленарчича, Евросоюз поддерживает своих партнеров в сфере оказания гуманитарной помощи, "чтобы облегчить страдания людей, оказавшихся на границе и в других регионах Беларуси". "Я призываю предоставить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон", - заявил он далее.

В заявлении также указывается, что Еврокомиссия в случае необходимости готова предоставить дополнительную гуманитарную помощь, если доступ гуманитарных партнерских организаций в Беларусь будет улучшаться.

Конфликт на границе Польши и Беларуси

Ситуация на восточной внешней границе Евросоюза резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре.

В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. Минобороны Польши обвинило белорусских силовиков в оказании помощи и вооружении мигрантов. 16 ноября мигрантов отвели в логистический центр в Гродненской области и организовали там ночлег.