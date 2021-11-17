Видео с дрона: как спасатели ищут пропавших людей в кромешной темноте
В понедельник в 22:30 спасатели получили вызов: полицейским требовалась помощь дрона в поисках пропавшего в лесу человека. Человек пропал еще утром.
В понедельник в 22:30 спасатели получили вызов: полицейским требовалась помощь дрона в поисках пропавшего в лесу человека. Человек пропал еще утром.
Учитывая низкую температуру воздуха (около минус двух градусов) и темное время суток, спасатели начали поиски на местности, используя дрон с тепловизором.
Примерно через 15 минут после взлета дрона, в лесу было замечено светлое пятно. При осмотре места был обнаружен находящийся в сознании пропавший человек. Его вытащили из леса и передали медикам.