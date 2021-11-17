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  • Видео с дрона: как спасатели ищут пропавших людей в кромешной темноте

Видео с дрона: как спасатели ищут пропавших людей в кромешной темноте

Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm

В понедельник в 22:30 спасатели получили вызов: полицейским требовалась помощь дрона в поисках пропавшего в лесу человека. Человек пропал еще утром.

Учитывая низкую температуру воздуха (около минус двух градусов) и темное время суток, спасатели начали поиски на местности, используя дрон с тепловизором. 

Примерно через 15 минут после взлета дрона, в лесу было замечено светлое пятно. При осмотре места был обнаружен находящийся в сознании пропавший человек. Его вытащили из леса и передали медикам.

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