Видео с дрона: как спасатели ищут пропавших людей в кромешной темноте

Учитывая низкую температуру воздуха (около минус двух градусов) и темное время суток, спасатели начали поиски на местности, используя дрон с тепловизором.

Примерно через 15 минут после взлета дрона, в лесу было замечено светлое пятно. При осмотре места был обнаружен находящийся в сознании пропавший человек. Его вытащили из леса и передали медикам.