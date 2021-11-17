Меркель во второй раз позвонила Лукашенко из-за мигрантов на границе ЕС

Кроме того, Меркель обсудила ситуацию на границе с польским премьером Матеушем Моравецким. Главы двух правительств договорились о "тесном согласовании ФРГ и Польшей" действий в данном конфликте, сообщил Берлин вечером 17 ноября. При этом Меркель подчеркнула "абсолютную солидарность Германии с Польшей".

Зеехофер приедет в Варшаву

И.о. министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер 18 ноября приедет в Варшаву для консультаций с польским руководством по конфликту с Беларусью. По его словам, все внимание правительства Германии в данный момент направлено на то, чтобы остановить "коварные действия" белорусского режима, доставляющего в страну мигрантов, чтобы переправлять их в ЕС и ФРГ. Позиция властей в Берлине в данной ситуации однозначная - поддержка Польши и охрана внешних границ ЕС, подчеркнул Зеехофер.

Ранее в тот же день Зайберт ответил на критику в Германии и Европе в отношении звонка Меркель Лукашенко накануне. Он указал, что для урегулирования драматической ситуации, в которой страдают тысячи людей, "имеет смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию - даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и все остальные европейские страны, не признает". По его словам, Меркель звонила в Минск, "чтобы найти гуманитарные решения; например, чтобы обеспечить доступ к мигрантам Управления ООН по делам беженцев (UNHCR)".

Кроме того, отметил Зайберт, позиция Брюсселя и Берлина в сложившейся ситуации, включая вопросы санкций в отношении Минска, несущего ответственность за наплыв беженцев на внешних границах ЕС, совпадают. Меркель "согласовала этот звонок с Европейской комиссией и предварительно уведомила важных партнеров в регионе", указал представитель правительства.

Варшава критикует Меркель и Макрона

Польские власти раскритиковали посреднические усилия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Варшаву нужно было заранее проинформировать о телефонных переговорах Меркель с белорусским правителем Александром Лукашенко и Макрона с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер общественному телеканалу TVP. По его словам, сам факт разговора с Лукашенко вызывает удивление, поскольку в некотором смысле легитимизирует белорусского правителя, которого ЕС не признает президентом Беларуси.

Депутат фракции "зеленых" и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал переговоры Меркель с Лукашенко "ужасным сигналом". Он отметил, что ЕС не признает легитимность Лукашенко, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это признание.