Меркель во второй раз позвонила Лукашенко из-за мигрантов на границе ЕС
И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель вновь позвонила правителю Беларуси Александру Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, несмотря на критическую реакцию по поводу ее инициативы. Во время телефонного разговора речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над которым работает ООН и Еврокомиссия, сообщил в среду, 17 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Берлине. Дальнейшие детали разговора Зайберт не назвал, пишет DW.