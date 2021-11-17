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Меркель во второй раз позвонила Лукашенко из-за мигрантов на границе ЕС

Ангела Меркель. ФОТО: JC Tardivon

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель вновь позвонила правителю Беларуси Александру Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, несмотря на критическую реакцию по поводу ее инициативы. Во время телефонного разговора речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над которым работает ООН и Еврокомиссия, сообщил в среду, 17 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Берлине. Дальнейшие детали разговора Зайберт не назвал, пишет DW.

Кроме того, Меркель обсудила ситуацию на границе с польским премьером Матеушем Моравецким. Главы двух правительств договорились о "тесном согласовании ФРГ и Польшей" действий в данном конфликте, сообщил Берлин вечером 17 ноября. При этом Меркель подчеркнула "абсолютную солидарность Германии с Польшей".

Зеехофер приедет в Варшаву

И.о. министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер 18 ноября приедет в Варшаву для консультаций с польским руководством по конфликту с Беларусью. По его словам, все внимание правительства Германии в данный момент направлено на то, чтобы остановить "коварные действия" белорусского режима, доставляющего в страну мигрантов, чтобы переправлять их в ЕС и ФРГ. Позиция властей в Берлине в данной ситуации однозначная - поддержка Польши и охрана внешних границ ЕС, подчеркнул Зеехофер.

Ранее в тот же день Зайберт ответил на критику в Германии и Европе в отношении звонка Меркель Лукашенко накануне. Он указал, что для урегулирования драматической ситуации, в которой страдают тысячи людей, "имеет смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию - даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и все остальные европейские страны, не признает". По его словам, Меркель звонила в Минск, "чтобы найти гуманитарные решения; например, чтобы обеспечить доступ к мигрантам Управления ООН по делам беженцев (UNHCR)".

Кроме того, отметил Зайберт, позиция Брюсселя и Берлина в сложившейся ситуации, включая вопросы санкций в отношении Минска, несущего ответственность за наплыв беженцев на внешних границах ЕС, совпадают. Меркель "согласовала этот звонок с Европейской комиссией и предварительно уведомила важных партнеров в регионе", указал представитель правительства.

Варшава критикует Меркель и Макрона

Польские власти раскритиковали посреднические усилия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Варшаву нужно было заранее проинформировать о телефонных переговорах Меркель с белорусским правителем Александром Лукашенко и Макрона с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер общественному телеканалу TVP. По его словам, сам факт разговора с Лукашенко вызывает удивление, поскольку в некотором смысле легитимизирует белорусского правителя, которого ЕС не признает президентом Беларуси.

Депутат фракции "зеленых" и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал переговоры Меркель с Лукашенко "ужасным сигналом". Он отметил, что ЕС не признает легитимность Лукашенко, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это признание.

Ангела Меркель стала первым лидером западного государства, позвонившим Лукашенко после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. ЕС не признает их официальные результаты, а Лукашенко - легитимным президентом Беларуси.

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