Коробейник: будь на месте Керсна центрист, он бы уже сидел в тюрьме

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник, участвующий в разработке законопроекта о компенсации ущерба от вакцинации.

Выдержки из беседы:

– Должен ли кто-то нести ответственность за неэффективную вакцинацию?

– Это, безусловно, задача министра здравоохранения, но он не может работать эффективно, если ряд его инициатив блокируется на уровне правительства.

Та же Латвия сейчас запустила выплаты пожилым людям 75+, вакцинированным после 1 сентября. Мы предлагали снизить возрастную планку и не разделять по срокам, но… Латвия нас уже обогнала. Полагаю, что к новому году у них будет высокий процент вакцинации и латыши смогут надолго забыть о коронавирусе.

Эстония к новому году этого сделать не успеет, отчасти потому, что предложения не были реализованы. Министра здравоохранения винить в этом сложно, он просто играет теми картами, которые ему раздают.

Кийк бы с удовольствием сыграл другими картами, но в этой коалиции иных решений принять не удалось.

– То есть, на фоне отставок министров от Центристской партии очередь до Танеля Кийка не дойдет?

– Третьей отставки в рядах центристов в этом году мы не увидим.

Надеюсь, что сотрудничество между партнерами по коалиции улучшится и Танель сможет воплотить намного больше, нежели ему удалось в последние полгода. Мне кажется, что мы сумели на этот раз избежать кризиса в здравоохранении, хотя и были на грани.

– Бардак в Департаменте здоровья, растаявшие холодильники, испорченная вакцина, невнятные действия при каждой новой вспышке, разброд и шатания при принятии решений – это не повод для отставки?

– Если сравнивать начало пандемии и нынешнюю ситуацию, то в начале мы достаточно успешно решали проблемы, структура руководства была понятной и простой. Премьер принимал оперативные решения, а министр здравоохранения мог делать то, что считает нужным. Ни одну из его инициатив тогда не завернули. И если бы что-то пошло не так, то, сразу очевидно, кому бы пришлось нести политическую ответственность.

В нынешней ситуации Кийк просто не может реализовывать то, что предлагает. Вопрос в том, кто за это отвечает.

– Вы склонны перекладывать всю ответственность на премьера Каю Каллас?

– Тут вопрос в стиле руководства. Авторитарный стиль руководства предполагает, что и ответственность этот человек берет на себя. А можно еще делегировать вопросы борьбы с пандемией министру здравоохранения. Кая выбрала средний вариант, и это не очень выгодный ход.

С одной стороны, премьер берет на себя ответственность, с другой – не дает министрам претворять в жизнь свою стратегию.

– Если отставок в рядах центристов в этом году больше не будет, возможно, грядут изменения на постах министров от Партии реформ?