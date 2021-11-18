Коробейник: будь на месте Керсна центрист, он бы уже сидел в тюрьме
- Третьей отставки в рядах центристов в этом году не будет
- Кийка винить не стоит, ему выпали такие карты
- За неэффективную вакцинацию больше ответственна Каллас
- Выплаты ущерба начнем через пару месяцев или лет
На фоне череды отставок министров-центристов и разборок реформистов с лидером партии, премьер-министром Каей Каллас рассчитывать на быстрое создание фонда компенсации ущерба от вакцинации не приходится. Ждать ли прорыва в вакцинации или новых отставок?