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  • Коробейник: будь на месте Керсна центрист, он бы уже сидел в тюрьме
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Коробейник: будь на месте Керсна центрист, он бы уже сидел в тюрьме

  • Третьей отставки в рядах центристов в этом году не будет
  • Кийка винить не стоит, ему выпали такие карты
  • За неэффективную вакцинацию больше ответственна Каллас
  • Выплаты ущерба начнем через пару месяцев или лет

На фоне череды отставок министров-центристов и разборок реформистов с лидером партии, премьер-министром Каей Каллас рассчитывать на быстрое создание фонда компенсации ущерба от вакцинации не приходится. Ждать ли прорыва в вакцинации или новых отставок?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник, участвующий в разработке законопроекта о компенсации ущерба от вакцинации.

Выдержки из беседы:

– Должен ли кто-то нести ответственность за неэффективную вакцинацию?

– Это, безусловно, задача министра здравоохранения, но он не может работать эффективно, если ряд его инициатив блокируется на уровне правительства.

Та же Латвия сейчас запустила выплаты пожилым людям 75+, вакцинированным после 1 сентября. Мы предлагали снизить возрастную планку и не разделять по срокам, но… Латвия нас уже обогнала. Полагаю, что к новому году у них будет высокий процент вакцинации и латыши смогут надолго забыть о коронавирусе.

Эстония к новому году этого сделать не успеет, отчасти потому, что предложения не были реализованы. Министра здравоохранения винить в этом сложно, он просто играет теми картами, которые ему раздают.

Кийк бы с удовольствием сыграл другими картами, но в этой коалиции иных решений принять не удалось.

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– То есть, на фоне отставок министров от Центристской партии очередь до Танеля Кийка не дойдет?

– Третьей отставки в рядах центристов в этом году мы не увидим.

2

Надеюсь, что сотрудничество между партнерами по коалиции улучшится и Танель сможет воплотить намного больше, нежели ему удалось в последние полгода. Мне кажется, что мы сумели на этот раз избежать кризиса в здравоохранении, хотя и были на грани.

– Бардак в Департаменте здоровья, растаявшие холодильники, испорченная вакцина, невнятные действия при каждой новой вспышке, разброд и шатания при принятии решений – это не повод для отставки?

– Если сравнивать начало пандемии и нынешнюю ситуацию, то в начале мы достаточно успешно решали проблемы, структура руководства была понятной и простой. Премьер принимал оперативные решения, а министр здравоохранения мог делать то, что считает нужным. Ни одну из его инициатив тогда не завернули. И если бы что-то пошло не так, то, сразу очевидно, кому бы пришлось нести политическую ответственность.

В нынешней ситуации Кийк просто не может реализовывать то, что предлагает. Вопрос в том, кто за это отвечает.

– Вы склонны перекладывать всю ответственность на премьера Каю Каллас?

– Тут вопрос в стиле руководства. Авторитарный стиль руководства предполагает, что и ответственность этот человек берет на себя. А можно еще делегировать вопросы борьбы с пандемией министру здравоохранения. Кая выбрала средний вариант, и это не очень выгодный ход.

С одной стороны, премьер берет на себя ответственность, с другой – не дает министрам претворять в жизнь свою стратегию.

2

– Если отставок в рядах центристов в этом году больше не будет, возможно, грядут изменения на постах министров от Партии реформ?

– Не буду давать никаких советов Партии реформ, это их дело, но проблемы есть.

Например, министр образования Лийна Керсна устроила необычный госзаказ при закупке тестов для школ. Будь на ее месте министр от Центристской партии…

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– Он бы уже ушел в отставку?

– Возможно, он бы уже сидел в тюрьме.

2

Мне кажется, мы имеем дело с достаточно серьезной ситуацией и реформистам придется искать ей решение.

– Почему фонд компенсации ущерба от вакцинации, несмотря на принципиальное согласие правительства, создается столь медленно и неповоротливо? В чем камень преткновения?

– Сложный вопрос. Думаю, что наши партнеры по коалиции не очень верят в такой подход. Кая Каллас в недавнем интервью призналась, что возможно, создание такого фонда приведет к тому, что люди начнут задумываться о том, что у вакцины есть побочные явления. Такой подход не очень вписывается в современные реалии. Это, как если бы мы запретили слово «коронавирус» - заболевание все равно не исчезнет.

Мы с реформистами по-разному видим реализацию этого фонда. Партия реформ хочет, чтобы выплата компенсаций была частью страхования пациента. Этот механизм уже готов, но не запущен. В принципе, страхование пациентов от ошибок врачей в Эстонии более или менее работает, люди получают компенсации. Просто когда механизм будет запущен, получать компенсации станет проще.

Если в страхование пациентов добавить компенсацию от вакцинации, процедуры выплат сильно удлинятся. Для ускорения процесса нужны разные фонды.

2

– Насколько вероятно, что центристам удастся отстоять отдельный фонд?

– Хорошо уже то, что мы больше не спорим, нужен ли нам такой фонд. Через пару недель правительство предложит свой вариант, который пока еще не готов.

Если фонд будет отдельным, то он может быть запущен за пару месяцев. Если это будет вместе со страхованием пациентов, мы будем ждать реализации проекта год-другой.

2

Механизм компенсации уже разработан в Финляндии и Латвии, поэтому Эстонии не придется изобретать велосипед. Можно воспользоваться лучшими практиками других стран.

– Кто будет платить в фонд?

– Наша идея заключается в том, что это будет делать государство. Если же придется объединять фонды (страхования пациента и компенсации ущерба от вакцинприм.ред.), то этим станут заниматься страховые фирмы, чему будут предшествовать долгие переговоры. В случае страхования пациента от врачебной ошибки платить будут врачи. В случае ущерба от вакцинации будут производиться выплаты из бюджета. Судя по опыту Финляндии, речь идет о паре сотен тысяч евро в год.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: ждать прорыва в вакцинации или новых отставок? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ S.Oliver ФОТО: Andres Haabu
  • Почему фонд создается столь неповоротливо? В чем камень преткновения?
  • Должен ли кто-то нести ответственность за неэффективную вакцинацию?
  • На фоне отставок министров от Центристской партии дойдет ли очередь до Танеля Кийка?
  • Чем помогут центристам отставки министров культуры и окружающей среды?
  • Чем обернутся скандалы в рядах реформистов – партнеров центристов по коалиции?
  • Не развалится ли правительство в ближайшее время?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ S.Oliver 

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