Владимир Свет сменит Калле Кландорфа на посту вице-мэра Таллинна

В этой должности он сменит своего коллегу по Центристской партии Калле Кландорфа, сообщает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

По словам Света, решение отказаться от поста районного старейшины далось ему с трудом.

Согласно заключенному на прошлой неделе в Таллинне коалиционному договору между центристами и соцдемами, Центристской партии достанутся кресло мэра, а также посты вице-мэров по вопросам образования и спорта, коммунального хозяйства и окружающей среды, городского имущества и транспорта, а также социального обеспечения и здравоохранения.