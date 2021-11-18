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Владимир Свет сменит Калле Кландорфа на посту вице-мэра Таллинна

Владимир Свет. ФОТО: Mihkel Maripuu

Старейшина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет станет новым вице-мэром Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды.

В этой должности он сменит своего коллегу по Центристской партии Калле Кландорфа, сообщает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

По словам Света, решение отказаться от поста районного старейшины далось ему с трудом.

Согласно заключенному на прошлой неделе в Таллинне коалиционному договору между центристами и соцдемами, Центристской партии достанутся кресло мэра, а также посты вице-мэров по вопросам образования и спорта, коммунального хозяйства и окружающей среды, городского имущества и транспорта, а также социального обеспечения и здравоохранения.

Мэром Таллинна останется Михаил Кылварт, отвечать за образование и спорт продолжит Вадим Белобровцев (прежде он курировал и культуру, но теперь это вотчина соцдемов), за транспорт и городское хозяйство - Андрей Новиков, за социальную сферу - Бетина Бешкина.

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