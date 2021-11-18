Горсобрание Таллинна возглавит социал-демократ Евгений Осиновский

Правление столичного округа социал-демократов утвердило кандидатом на пост председателя городского собрания Таллинна депутата Рийгикогу, бывшего министра здоровья и труда, экс-министра образования и науки Евгения Осиновского. По словам Раймонда Кальюлайда, в пользу Евгения Осиновского говорит его многолетний политический опыт и работа в нескольких правительственных коалициях. Осиновский собирается после утверждения нового состава мэрии отказаться от работы в Рийгикогу, чтобы полностью сосредоточиться на управлении городским собранием Таллинна.

Раймонд Кальюлайд возглавит фракцию социал-демократов в горсобрании и продолжит работу в Рийгикогу.

Кандидатом на пост вице-мэра по городскому планированию стала Мадле Липпус, которая уже более десяти лет занимается темой городской среды и долгое время возглавляла пресс-службу Департамента охраны памятников старины.

Кандидатом на должность вице-мэра по культуре утвержден бывший руководитель Teater NO99 и творческого городка Telliskivi Каарел Оя, также входивший в совет Русского театра. Последние два года Оя работал в консультационной фирме Miltton.

Правление таллиннского округа социал-демократов утвердило кандидатом на пост вице-мэра по предпринимательству избранного в городское собрание Йоозепа Вимма, который до сих пор работал советником фракции соцдемов в горсобрании.

Кандидат на пост старейшины Нымме – живущий в этом районе предприниматель Лаури Паэвеэр.

Раймонд Кальюлайд также представил советника по вопросам ночной жизни Наталие Метс, которая будет работать при вице-мэре по культуре. Наталие уже много лет возглавляет радиостанцию IDA raadio и является организатором мероприятий в сфере культуры.

Согласно заключенному на прошлой неделе в Таллинне коалиционному договору, пост председателя городского собрания, а также портфели трех вице-мэров и пост старейшины Нымме принадлежат социал-демократам.