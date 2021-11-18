Джонсон предостерег Москву от военного авантюризма на границе Украины

"Я думаю, что для Кремля было бы трагической, трагической ошибкой думать, что с помощью военного авантюризма можно чего-то добиться", - заявил глава британского правительства в среду, 17 ноября, во время общения с группой депутатов.

"Что нам необходимо сделать, так это убедиться в понимании всеми, что цена просчетов (в действиях. - прим.) на границе Польши и Украины будет очень велика", - добавил Джонсон, комментируя сообщения о маневрах российских войск на границе с Украиной.

Кроме прочего, во время общения Бориса Джонсона с британскими парламентариями поднимался и вопрос о возможной причастности Москвы к массовому прибытию сирийских и иракских мигрантов на белорусско-польскую границу.

Киев о скоплении военных РФ на границе Украины

В тот же день, 17 ноября, на фоне сообщений о концентрации войск РФ на украинской границе посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил о беспрецедентной опасности "нового масштабного вторжения" и призвал Берлин "гораздо серьезнее отнестись" к росту напряженности на востоке Украины.