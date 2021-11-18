Главная рождественская елка направляется из Куусалу в Таллинн

По словам находящегося на месте журналиста Postimees, на загрузку елки уйдет минимум час, затем ее повезут в столицу.

Рождественская елка будет доставлена и установлена на Ратушной площади сегодня, 18 ноября. После этого начнется ее украшение, а также подготовка к открытию рождественской ярмарки. Рождественская ярмарка начнет работу в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской елке будет зажжена первая свеча Адвента.

Управа района Кесклинн начала поиски рождественской елки уже в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября.