Главная рождественская елка направляется из Куусалу в Таллинн
Утром в волости Куусалу спилили елку, которая в праздничный период будет украшать Ратушную площадь в Таллинне.
Утром в волости Куусалу спилили елку, которая в праздничный период будет украшать Ратушную площадь в Таллинне.
По словам находящегося на месте журналиста Postimees, на загрузку елки уйдет минимум час, затем ее повезут в столицу.
Рождественская елка будет доставлена и установлена на Ратушной площади сегодня, 18 ноября. После этого начнется ее украшение, а также подготовка к открытию рождественской ярмарки. Рождественская ярмарка начнет работу в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской елке будет зажжена первая свеча Адвента.
Управа района Кесклинн начала поиски рождественской елки уже в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября.
При поиске рождественской елки обращалось внимание на то, что она должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Последние три года ель для Ратушной площади находили в Таллинне.