В Ида-Вируской центральной больнице наградили лучших работников года

В этом году стало уже весьма привычным то, что мероприятия проходят с ограниченным количеством участников из-за высокого риска распространения коронавируса. На месте присутствовали только те, кому присуждалась награда, которую можно было вручить лично. Помимо сотрудников, которые присутствовали в зале Ярвеского дома здоровья, за мероприятием наблюдало еще немало коллег по прямой трансляции, сообщает пресс-служба больницы.

Лучших работников года, чьи кандидатуры выдвигают в соответствующих структурных подразделениях центральной больницы, выбирает экспертная комиссия в следующем составе: руководство ИВЦБ, руководитель сестринского дела, главное доверенное лицо ИВЦБ в Профессиональном объединении работников здравоохранения Эстонии, доверенное лицо ИВЦБ в Союзе медсестер Эстонии и доверенное лицо в Профсоюзе врачей Кохтла-Ярве.

Признанными работниками 2021 года стали: Яак Линд – руководитель хирургической клиники, Ану Кангур – школьная медсестра, Елена Иванова – сестра по уходу в терапевтическом отделении G3, Ольга Пронина – работник автоклава и Галина Иванова – программист.

Лучший врач 2021 года – руководитель хирургической клиники доктор Яак Линд

Хирург Яак Линд работает в Ида-Вируской центральной больнице уже 17 лет, с 2004 года. Под его управлением хирургическая клиника ИВЦБ смогла продолжить плановую работу без ограничений в непростой ситуации с коронавирусом. Доктор Линд – единственный врач ИВЦБ, который внес значительный вклад в развитие больничной инфосистемы «HEDA», он же является одним из двух лидеров мнений по вопросам развития этой инфосистемы по клинической части.

Помимо этого, хирург постоянно повышает свою квалификацию и в административной и академической сфере. Как известно, он один из немногих врачей в Эстонии, кто успешно сдал фундаментальный экзамен по «SNOMED» - компьютерной номенклатуре, объединяющей медицинские термины, коды и показатели кодов. Успешно занимается переводом терминологии «SNOMED» с английского языка на эстонский.

«Доктору Линду присущи: системное мышление, умение видеть целостную картину, целеустремленность и трудолюбие», - отмечает больница.

Руководитель хирургической клиники Ида-Вируской центральной больницы доктор Яак Линд ФОТО: SA Ida-Viru Keskhaigla

Лучшая медсестра 2021 – школьная сестра Ану Кангур

Школьная медсестра Ану Кангур работает в Ида-Вируской центральной больнице с 2014 года, ее стаж работы в ИВЦБ на данный момент приближается к восьми годам. Она работает в Русской школе города Кивиыли, а также в основных школах Майдла и Люганузе. Также у нее есть приемы в кабинетах вакцинации и она участвует в выездных мероприятиях по иммунизации.

«Ану очень помогла в просветительской деятельности на тему важности вакцинации в школах Ида-Вирумаа, благодаря чему большое количество учителей и учеников получили вакцину от коронавируса, - подчеркивает больница. - Также она внесла свой вклад в усовершенствование руководства к действию для школьного здравоохранения. Она очень хороший консультант, умеет работать в команде и ответственно подходит ко всем задачам».