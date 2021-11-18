Коронавирус выявлен у 873 жителей Эстонии, семеро скончались

Среди новых заразившихся 559 человек не были вакцинированы, а 314 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 18 ноября в больницах находится 450 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 352 человека, из которых 264 человек (75%) не были вакцинированы, у 100 человек (25%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 39 новые истории болезни. Скончались семь человек: 57-летний мужчина, 71-летняя женщина, 72-летний мужчина, 81-летний мужчина и три 88-летние женщины.

За сутки ввели 7254 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1003 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 130 529 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.