В э-приложении LHV можно будет торговать криптоактивами

Как сообщил банк, криптоактивы как альтернативу реальным деньгам можно использовать на различных платформах для оплаты услуг или просто для хранения своих средств в том или ином криптоинструменте. Платформы на базе криптоактивов обычно построены таким образом, что у них нет центрального владельца, а существуют они благодаря свой распределенной клиентской базе.

Первоначально LHV сможет делать ставки именно на движение цен криптоактивов, то есть приобретенные криптовалюты не могут быть использованы на платформах для пользования услугами или осуществления переводов.

С понедельника клиенты банка смогут покупать и продавать по рыночной цене восемь крупнейших криптоактивов - Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Stellar Lumens (XLM), Polygon (MATIC) и Aave (AAVE).

Частным лицам, осуществляя сделки с криптовалютами, важно помнить, что о любой прибыльной сделке необходимо сообщать в налоговый департамент и уплачивать с нее подоходный налог. При этом убытки в прибыли не учитываются.

При подаче декларации о доходах частные лица смогут получить в интернет-банке LHV сводку своих криптовалютных операций, которая затем представляется в Налоговый департамент более простым способом: в разрезе инструментов.