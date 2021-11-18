Правительство Финляндии решило проголосовать против лесохозяйственного регламента ЕС

Согласно позиции правительственного комитета министров по делам ЕС, критерии регламента "труднодоступны для понимания и оставляют пространство для толкований". Кроме того, большинство правящих партий – СДП, Центр и ШНП – считают, что регулирование лесного хозяйства должно оставаться в сфере полномочий государств-членов ЕС.

В правительстве, однако, не нашлось единогласия по вопросу – "Зеленые" и "Союз левых сил" хотели поддержать предложение ЕС.

Документ, названный "таксономией", является частью европейской "зеленой" сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в ЕС. Регламент касается, в частности, того, какая лесная промышленность считается устойчивой с точки зрения изменения климата.

Также Швеция выступает против регламента ЕС в области лесного хозяйства.