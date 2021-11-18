Правительство Финляндии решило проголосовать против лесохозяйственного регламента ЕС
Правительство Финляндии решило проголосовать против спорного лесохозяйственного регламента ЕС, пишет YLE.
Правительство Финляндии решило проголосовать против спорного лесохозяйственного регламента ЕС, пишет YLE.
Согласно позиции правительственного комитета министров по делам ЕС, критерии регламента "труднодоступны для понимания и оставляют пространство для толкований". Кроме того, большинство правящих партий – СДП, Центр и ШНП – считают, что регулирование лесного хозяйства должно оставаться в сфере полномочий государств-членов ЕС.
В правительстве, однако, не нашлось единогласия по вопросу – "Зеленые" и "Союз левых сил" хотели поддержать предложение ЕС.
Документ, названный "таксономией", является частью европейской "зеленой" сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в ЕС. Регламент касается, в частности, того, какая лесная промышленность считается устойчивой с точки зрения изменения климата.
Также Швеция выступает против регламента ЕС в области лесного хозяйства.
Документ уже одобрен Европейским парламентом, однако совет министров ЕС проголосует по нему позднее в этом году. Считается вероятным, что он будет принят большинством голосов.