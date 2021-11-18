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  • В Ласнамяэ рыбак поймал себя на крючок и был вынужден вызвать спасателей

В Ласнамяэ рыбак поймал себя на крючок и был вынужден вызвать спасателей

Рыболовный крючок. Снимок иллюстративный. ФОТО: kamir_vp/ Shutterstock

В среду, 17 ноября, спасателям поступил вызов на улицу Пунане в столичный район Ласнамяэ, где помощь потребовалась рыбаку, зацепившемуся за крючок в автомобиле.

Рыболовный крючок прошел через палец мужчины и застрял в кармане автомобильного кресла. Спасатели вытащили крючок из сиденья, чтобы мужчина смог выбраться из машины, пишет Rus.ERR.

После этого пострадавшего передали медикам скорой помощи, которые доставили его в отделение экстренной медицины, чтобы безопасно удалить крючок.

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