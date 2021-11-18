Интервью ⟩ Криминолог Юри Саар предостерегает от помощи мигрантамЧИТАТЬ
СТАТЬЮ
Kriminoloog Jüri Saar: kui kujutame ette, et piiriäärsesse külla tuleb ei tea kuskohast üksik inimene, on kindel see, et ta on toime pannud väärteo. ФОТО: Remo Tõnismäe
Эмерит-профессор Тартуского университета, криминолог Юри Саар напоминает, что те, у кого в душе возникнет желание помочь прорывающимся через границу, предлагая им еду, теплую одежду или приют, рискуют быть строго наказанными – на долгие годы оказаться за решеткой, пишет Postimees.
Для подписчиков
- Те, кто незаконно пересекают границу – выходят из леса, на дороги, в деревни – являются преступниками с точки зрения эстонских законов?
- Действительно, в эстонском Пенитенциарном кодексе есть несколько статей, которые говорят о составе преступления в случае пересечения государственной границы. Там имеются свои требования. Во-первых, неподчинение законным требованиям пограничников; во-вторых, границу пересекают в группе; в-третьих, в непредназначенных для этого местах используются транспортные средства. По странному стечению обстоятельств, в 2014 году, до того, как вопрос массовой миграции стал для Европы острым, в законах имелся и четвертый подпункт: преступлением случай квалифицировался, если человека ловили на незаконном пересечении границы не в первый раз.