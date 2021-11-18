Эмерит-профессор Тартуского университета, криминолог Юри Саар напоминает, что те, у кого в душе возникнет желание помочь прорывающимся через границу, предлагая им еду, теплую одежду или приют, рискуют быть строго наказанными – на долгие годы оказаться за решеткой, пишет Postimees .

- Действительно, в эстонском Пенитенциарном кодексе есть несколько статей, которые говорят о составе преступления в случае пересечения государственной границы. Там имеются свои требования. Во-первых, неподчинение законным требованиям пограничников; во-вторых, границу пересекают в группе; в-третьих, в непредназначенных для этого местах используются транспортные средства. По странному стечению обстоятельств, в 2014 году, до того, как вопрос массовой миграции стал для Европы острым, в законах имелся и четвертый подпункт: преступлением случай квалифицировался, если человека ловили на незаконном пересечении границы не в первый раз.