Интервью ⟩ Криминолог Юри Саар предостерегает от помощи мигрантам

Kriminoloog Jüri Saar: kui kujutame ette, et piiriäärsesse külla tuleb ei tea kuskohast üksik inimene, on kindel see, et ta on toime pannud väärteo. ФОТО: Remo Tõnismäe