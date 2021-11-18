В Польше на границе с Белоруссией за ночь задержали около 100 мигрантов

"Группа из примерно 100 мигрантов была задержана польскими службами", - говорится в твиттере оборонного ведомства.

Минобороны Польши также утверждает, что попытка пересечения границы мигрантами проходила под руководством белорусских силовиков. По данным ведомства, сотрудники белорусского спецназа, вероятно, повредили заграждения на границе и "заставили" мигрантов бросать камни в польских пограничников, чтобы отвлечь их. "Попытка пересечения границы была зафиксирована в сотнях метров", - отмечается в заявлении.

В этом году, по данным властей Польши, мигранты совершили более 32 тыс. попыток попасть на территорию страны из Белоруссии, более 2 тыс. мигрантов размещены в различных лагерях вдоль границы.