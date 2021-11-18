Уровень риска распространения коронавируса понизили с красного до оранжевого

Несмотря на падение заражаемости по сравнению с последними неделями, в Эстонии по-прежнему высокий риск распространения коронавируса. В среднем за сутки в течение семи дней заражаются 838 человек. Согласно матрице рисков, уровень опасности остается высоким, если в среднем за сутки в течение семи дней заражаются от 600 до 1000 человек. В среднем за неделю в Эстонии госпитализируют 42 человека. Оба показателя сохраняют тенденцию к снижению.

Среднее количество смертей от коронавируса за семь дней, которое в настоящее время составляет девять человек, также имеет тенденцию к снижению. Кроме того, падает уровень заражаемости среди 60-летних, в среднем за неделю в этой возрастной группе заболевают 160 человек. Число пациентов с COVID-19, которые подключены к аппарату ИВЛ, сегодня составляет 24 человека.