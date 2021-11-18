Эдгар Сависаар: довольно интересно, что дочь Калласа и сын Сависаара работают в одном кабмине
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар назначение своего сына Эрки Сависаара на пост министра окружающей среды.
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар назначение своего сына Эрки Сависаара на пост министра окружающей среды.
«Итак, мой сын Эрки Сависаар сегодня впервые был назначен министром, и я желаю ему удачи! Теперь мы похожи на отца и сына Штрауса, которые оба сочиняли хорошую музыку», - написал Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.
«Довольно интересно, когда дочь Калласа и сын Сависаара вместе работают в правительстве», - добавил ветеран эстонской политики, выразив надежду на то, что Эрки Сависаар на посту министра окружающей среды сможет мыслить независимо и встать на защиту и разумное управление лесами и другими природными ресурсами страны.
В должности министра окружающей среды Эрки Сависаар сменил своего коллегу по Центристской партии Тыниса Мёльдера.
Сависаар-старший вспомнил, что сам он в той или иной роли работал в составе четырех правительств.
«В первом моей главной задачей была разработка IME (Хозрасчетная Эстония — 1987 год), во втором — достижение восстановления независимости Эстонии, в третьем — выкуп компании Eesti Raudtee и в четвертом — строительстве глубоководного порта на острове Сааремаа. Посмотрим, что станет главной целью Сависаара-младшего», - добавил Эдгар Сависаар.