Эдгар Сависаар: довольно интересно, что дочь Калласа и сын Сависаара работают в одном кабмине

«Итак, мой сын Эрки Сависаар сегодня впервые был назначен министром, и я желаю ему удачи! Теперь мы похожи на отца и сына Штрауса, которые оба сочиняли хорошую музыку», - написал Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.

«Довольно интересно, когда дочь Калласа и сын Сависаара вместе работают в правительстве», - добавил ветеран эстонской политики, выразив надежду на то, что Эрки Сависаар на посту министра окружающей среды сможет мыслить независимо и встать на защиту и разумное управление лесами и другими природными ресурсами страны.

В должности министра окружающей среды Эрки Сависаар сменил своего коллегу по Центристской партии Тыниса Мёльдера.

Сависаар-старший вспомнил, что сам он в той или иной роли работал в составе четырех правительств.