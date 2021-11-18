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  • Эстония
  • Эдгар Сависаар: довольно интересно, что дочь Калласа и сын Сависаара работают в одном кабмине

Эдгар Сависаар: довольно интересно, что дочь Калласа и сын Сависаара работают в одном кабмине

Эдгар Сависаар. ФОТО: Sille Annuk

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар назначение своего сына Эрки Сависаара на пост министра окружающей среды.

«Итак, мой сын Эрки Сависаар сегодня впервые был назначен министром, и я желаю ему удачи! Теперь мы похожи на отца и сына Штрауса, которые оба сочиняли хорошую музыку», - написал Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.

«Довольно интересно, когда дочь Калласа и сын Сависаара вместе работают в правительстве», - добавил ветеран эстонской политики, выразив надежду на то, что Эрки Сависаар на посту министра окружающей среды сможет мыслить независимо и встать на защиту и разумное управление лесами и другими природными ресурсами страны.

В должности министра окружающей среды Эрки Сависаар сменил своего коллегу по Центристской партии Тыниса Мёльдера.

Сависаар-старший вспомнил, что сам он в той или иной роли работал в составе четырех правительств.

«В первом моей главной задачей была разработка IME (Хозрасчетная Эстония — 1987 год), во втором — достижение восстановления независимости Эстонии, в третьем — выкуп компании Eesti Raudtee и в четвертом — строительстве глубоководного порта на острове Сааремаа. Посмотрим, что станет главной целью Сависаара-младшего», - добавил Эдгар Сависаар.

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