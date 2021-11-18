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  • Эстония
  • Картина дня: поражение Контавейт, перестановки в руководстве Таллинна и утверждение Сависаара в новой должности

Картина дня: поражение Контавейт, перестановки в руководстве Таллинна и утверждение Сависаара в новой должности

Анетт Контавейт. ФОТО: Refugio Ruiz

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 ноября.

Контавейт уступила Мугурусе в финале итогового турнира WTA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 8) возвращается на родину с финала итогового турнира WTA, проходившего в Мехико, со вторым местом, так как ей пришлось признать превосходство испанки Гарбинье Мугурусы (WTA 5). Читать далее…

Владимир Свет сменит Калле Кландорфа на посту вице-мэра Таллинна

На собрании Таллиннского совета Центристской партии было решено доверить нынешним городским руководителям продолжить свою работу на прежних постах, закрепленных, согласно коалиционному договору, за Центристской партией. Владимир Свет заменит на должности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который представлен на пост председателя центристской фракции и заместителя председателя Таллиннского городского собрания. Читать далее…

Президент Алар Карис утвердил Эрки Сависаара в должности министра окружающей среды

Президент Алар Карис по предложению премьер-министра Каи Каллас освободил от должности министра окружающей среды центриста Тыниса Мельдера и в четверг утвердил в этой должности другого представителя Центристской ппртии, депутата Рийгикогу Эрки Сависаара. Читать далее…

Горсобрание Таллинна возглавит социал-демократ Евгений Осиновский

Сегодня, 18 ноября, председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд представил кандидатов от социал-демократов на посты в руководстве Таллинна. Читать далее…

Этим утром в здания КаПо и парламента бросили коктейль Молотова

Полицейский патруль задержал мужчину, который подозревается в том, что рано утром 18 ноября он бросил по бутылке с горючей смесью в замок Тоомпеа и главное здание КаПо. Читать далее…

Интервью 〉 Криминолог Юри Саар предостерегает от помощи мигрантам

Эмерит-профессор Тартуского университета, криминолог Юри Саар напоминает, что те, у кого в душе возникнет желание помочь прорывающимся через границу, предоставив им еду, теплую одежду или приют, рискуют быть строго наказанными и на долгие годы оказаться за решеткой. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Правительство: заведения будут закрываться в 23.00 как минимум до конца марта

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристьян Яани, министр обороны Калле Лаанет, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 873 жителей Эстонии, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 873. Скончались семь человек. Читать далее…

Уровень риска распространения коронавируса понизили с красного до оранжевого

Правительство сообщило, что риск распространения коронавируса понизили с красного, то есть очень высокого, до оранжевого, то есть высокого уровня. Читать далее...

Главная рождественская елка направляется из Куусалу в Таллинн

Утром в волости Куусалу спилили елку, которая в праздничный период будет украшать Ратушную площадь в Таллинне. Читать далее…

Запугивают потенциальных жертв: жителей Эстонии предупреждают о лжеполицейских

В последние дни бдительные жители Эстонии сообщили в полицию о попытках телефонного мошенничества от имени полиции. Говорившие по-русски мошенники пытались заполучить личные данные людей, используя легенду о якобы оформленном на имя человека кредите. Читать далее...

У граждан Эстонии могут возникнуть проблемы с паспортами нового образца?

Обладатели эстонского паспорта нового образца жалуются, что при самостоятельном пересечении границы через автоматизированные ворота пограничного контроля у некоторых возникают проблемы: данные просто не считываются. Почему так происходит и что в этом случае надо делать, рассказал руководитель пограничного пункта Таллиннского аэропорта. Читать далее…

Фестиваль KinoFF в Ида-Вирумаа: не только лучшие российские фильмы, но и кино эстонских авторов

Вместе с большим кинофестивалем PÖFF в Таллинне продолжается и его фестиваль-спутник в Ида-Вирумаа - Kinoff. Оба фестиваля, как уже писал Rus.Postimees, представят программу новых российских фильмов, уже отмеченных на крупных фестивалях. Но для жителей Северо-Востока KinoFF стал также шансом познакомиться с новым эстонским кино. Читать далее…

Через Берингов пролив: как китобой вебкам-модель искал

В рамках фестиваля «Темные ночи» будет показана лента российского режиссера Филиппа Юрьева «Китобой» — один из главных фестивальных хитов этого года, в котором безжизненный мир эротических видеочатов переплетается с суровым бытом чукотской деревни. Вебкам-модель сыграла Кристина Асмус, две другие главные роли исполнили не профессиональные актеры, а местные подростки (Владимир Онохов и Владимир Любимцев). Читать далее…

Novavax подал заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от COVID-19

Американский фармацевтический концерн Novavax подал заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины Nuvaxovid, созданной на основе инактивированного коронавируса. Читать далее…

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