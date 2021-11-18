Картина дня: поражение Контавейт, перестановки в руководстве Таллинна и утверждение Сависаара в новой должности

Контавейт уступила Мугурусе в финале итогового турнира WTA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 8) возвращается на родину с финала итогового турнира WTA, проходившего в Мехико, со вторым местом, так как ей пришлось признать превосходство испанки Гарбинье Мугурусы (WTA 5). Читать далее…

Владимир Свет сменит Калле Кландорфа на посту вице-мэра Таллинна

На собрании Таллиннского совета Центристской партии было решено доверить нынешним городским руководителям продолжить свою работу на прежних постах, закрепленных, согласно коалиционному договору, за Центристской партией. Владимир Свет заменит на должности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который представлен на пост председателя центристской фракции и заместителя председателя Таллиннского городского собрания. Читать далее…

Президент Алар Карис утвердил Эрки Сависаара в должности министра окружающей среды

Президент Алар Карис по предложению премьер-министра Каи Каллас освободил от должности министра окружающей среды центриста Тыниса Мельдера и в четверг утвердил в этой должности другого представителя Центристской ппртии, депутата Рийгикогу Эрки Сависаара. Читать далее…

Горсобрание Таллинна возглавит социал-демократ Евгений Осиновский

Сегодня, 18 ноября, председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд представил кандидатов от социал-демократов на посты в руководстве Таллинна. Читать далее…

Этим утром в здания КаПо и парламента бросили коктейль Молотова

Полицейский патруль задержал мужчину, который подозревается в том, что рано утром 18 ноября он бросил по бутылке с горючей смесью в замок Тоомпеа и главное здание КаПо. Читать далее…

Интервью 〉 Криминолог Юри Саар предостерегает от помощи мигрантам

Эмерит-профессор Тартуского университета, криминолог Юри Саар напоминает, что те, у кого в душе возникнет желание помочь прорывающимся через границу, предоставив им еду, теплую одежду или приют, рискуют быть строго наказанными и на долгие годы оказаться за решеткой. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Правительство: заведения будут закрываться в 23.00 как минимум до конца марта

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристьян Яани, министр обороны Калле Лаанет, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 873 жителей Эстонии, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 873. Скончались семь человек. Читать далее…

Уровень риска распространения коронавируса понизили с красного до оранжевого

Правительство сообщило, что риск распространения коронавируса понизили с красного, то есть очень высокого, до оранжевого, то есть высокого уровня. Читать далее...

Главная рождественская елка направляется из Куусалу в Таллинн

Утром в волости Куусалу спилили елку, которая в праздничный период будет украшать Ратушную площадь в Таллинне. Читать далее…

Запугивают потенциальных жертв: жителей Эстонии предупреждают о лжеполицейских