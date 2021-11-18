Картина дня: поражение Контавейт, перестановки в руководстве Таллинна и утверждение Сависаара в новой должности
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 ноября.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 8) возвращается на родину с финала итогового турнира WTA, проходившего в Мехико, со вторым местом, так как ей пришлось признать превосходство испанки Гарбинье Мугурусы (WTA 5). Читать далее…
На собрании Таллиннского совета Центристской партии было решено доверить нынешним городским руководителям продолжить свою работу на прежних постах, закрепленных, согласно коалиционному договору, за Центристской партией. Владимир Свет заменит на должности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который представлен на пост председателя центристской фракции и заместителя председателя Таллиннского городского собрания. Читать далее…
Президент Алар Карис по предложению премьер-министра Каи Каллас освободил от должности министра окружающей среды центриста Тыниса Мельдера и в четверг утвердил в этой должности другого представителя Центристской ппртии, депутата Рийгикогу Эрки Сависаара. Читать далее…
Сегодня, 18 ноября, председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд представил кандидатов от социал-демократов на посты в руководстве Таллинна. Читать далее…
Полицейский патруль задержал мужчину, который подозревается в том, что рано утром 18 ноября он бросил по бутылке с горючей смесью в замок Тоомпеа и главное здание КаПо. Читать далее…
Эмерит-профессор Тартуского университета, криминолог Юри Саар напоминает, что те, у кого в душе возникнет желание помочь прорывающимся через границу, предоставив им еду, теплую одежду или приют, рискуют быть строго наказанными и на долгие годы оказаться за решеткой. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристьян Яани, министр обороны Калле Лаанет, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 873. Скончались семь человек. Читать далее…
Правительство сообщило, что риск распространения коронавируса понизили с красного, то есть очень высокого, до оранжевого, то есть высокого уровня. Читать далее...
Утром в волости Куусалу спилили елку, которая в праздничный период будет украшать Ратушную площадь в Таллинне. Читать далее…
В последние дни бдительные жители Эстонии сообщили в полицию о попытках телефонного мошенничества от имени полиции. Говорившие по-русски мошенники пытались заполучить личные данные людей, используя легенду о якобы оформленном на имя человека кредите. Читать далее...
Обладатели эстонского паспорта нового образца жалуются, что при самостоятельном пересечении границы через автоматизированные ворота пограничного контроля у некоторых возникают проблемы: данные просто не считываются. Почему так происходит и что в этом случае надо делать, рассказал руководитель пограничного пункта Таллиннского аэропорта. Читать далее…
Вместе с большим кинофестивалем PÖFF в Таллинне продолжается и его фестиваль-спутник в Ида-Вирумаа - Kinoff. Оба фестиваля, как уже писал Rus.Postimees, представят программу новых российских фильмов, уже отмеченных на крупных фестивалях. Но для жителей Северо-Востока KinoFF стал также шансом познакомиться с новым эстонским кино. Читать далее…
В рамках фестиваля «Темные ночи» будет показана лента российского режиссера Филиппа Юрьева «Китобой» — один из главных фестивальных хитов этого года, в котором безжизненный мир эротических видеочатов переплетается с суровым бытом чукотской деревни. Вебкам-модель сыграла Кристина Асмус, две другие главные роли исполнили не профессиональные актеры, а местные подростки (Владимир Онохов и Владимир Любимцев). Читать далее…
Американский фармацевтический концерн Novavax подал заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины Nuvaxovid, созданной на основе инактивированного коронавируса. Читать далее…