Чт, 18.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

На белорусско-польской границе умер годовалый ребенок

Свеча. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

На белорусско-польской границе ночью умер годовалый ребенок из семьи мигрантов, сообщает Postimees.

По данным польских медиков-добровольцев, вчера ночью в приграничном лесу умер годовалый ребенок, который был родом из Сирии. «Его родителям требовалась медицинская помощь, поскольку они были серьезно ранены, - сообщили в социальных сетях медики-добровольцы - У мужчины была открытая рана на руке, а у женщины - ножевое ранение в ногу».

Напомним, что ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.

В ночь на четверг около 100 мигрантов были задержаны при попытке пересечь границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны Польши.

Минобороны Польши также утверждает, что попытка пересечения границы мигрантами проходила под руководством белорусских силовиков. По данным ведомства, сотрудники белорусского спецназа, вероятно, повредили заграждения на границе и заставили мигрантов бросать камни в польских пограничников, чтобы отвлечь их. "Попытка пересечения границы была зафиксирована в сотнях метров", - отмечается в заявлении.

В этом году, по данным властей Польши, мигранты совершили более 32 000 попыток попасть на территорию страны из Беларуси, более 2000 мигрантов размещены в различных лагерях вдоль границы.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back