Каллас: требование предъявить covid-сертификат сохранится до весны

Что касается требования развлекательным учреждениям закрываться не позднее 23 часов, Каллас отметила, что правительство не забыло о кануне Нового года. «Поэтому и было решено, что правительство будет пересматривать это ограничение через каждые две недели», - сказала Каллас.

По ее словам, правительство в том числе ввело правило, чтобы COVID-сертификаты требовали как минимум до 10 января. «Сегодня мы его вновь обсудим и мы скорее продлим действие этой меры как минимум до марта», - сказала Каллас.