Каллас: требование предъявить covid-сертификат сохранится до весны
Премьер-министр Кая Каллас сочла крайне вероятным, что требование предъявлять COVID-сертификат в публичных учреждениях сохранится до весны.
Премьер-министр Кая Каллас сочла крайне вероятным, что требование предъявлять COVID-сертификат в публичных учреждениях сохранится до весны.
Что касается требования развлекательным учреждениям закрываться не позднее 23 часов, Каллас отметила, что правительство не забыло о кануне Нового года. «Поэтому и было решено, что правительство будет пересматривать это ограничение через каждые две недели», - сказала Каллас.
По ее словам, правительство в том числе ввело правило, чтобы COVID-сертификаты требовали как минимум до 10 января. «Сегодня мы его вновь обсудим и мы скорее продлим действие этой меры как минимум до марта», - сказала Каллас.
По ее словам, правительство на этой неделе точно не разрешит развлекательным заведениям продолжать работу после 23 часов, поскольку уровень заболеваемости по-прежнему очень высок. «Мы действуем осторожно, если люди будут вести себя ответственно, мы сможем обсудить отмену этого ограничения», - сказала Каллас.