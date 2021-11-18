Кая Каллас: обстановка на границах с Беларусью крайне серьезная

По словам Каллас, Эстония постоянно поддерживает связь с главами правительств других европейских стран и в среду у нее был долгий телефонный разговор с председателем Европейской комиссии, где обсуждалось, как действовать Европе.

«Для нас важно, чтобы Европа была единой, мы всесторонне поддерживаем Польшу. Все нарушения прав человека происходят на белорусской стороне, именно на нее должны обратить внимание организации по правам человека», - сказала Каллас.

Она отметила, что в среду правительство созвало учебный сбор резервистов, повестки разослали 1684 резервистам, чтобы в ускоренном порядке установить пограничные заграждения. «Непосредственной угрозы для эстонской границы нет, но предупреждение никому не повредит», - отметила Каллас.