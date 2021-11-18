Русский театр едет на гастроли в Нарву

Судьба сводит двух людей на лестничной площадке небоскреба в центре крупного мегаполиса. Знаменитого адвоката Романа — эту роль играет один из самых популярных актеров Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич, и начинающую актрису Викторию — ее играет Элина Пурде (кинозрители несомненно обратили на нее внимание в картине Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», но это лишь одна из многих работ популярной эстонской театральной артистки).

Прежде чем въехать в только что купленную квартиру, Роман затевает капитальный ремонт, чем жутко раздражает свою новую соседку. Однажды девушка не выдерживает «бесконечной строительной канонады» и отправляется к соседу скандалить… Так происходит их знакомство, после чего события развиваются совершенно непредсказуемо.

«Последний этаж» говорит о любви, об отношениях и о том, как один человек может спасти другого от него самого, от его одиночества, страхов и тревог. Холодными зимними вечерами все эти темы обретают особое звучание, ведь в приближении праздников, даже самым суровым скептикам хочется верить в простые чудеса и тепло человеческого общения, в любовь, уют и возможность счастья.

Спектакль идет на русском языке. При желании можно воспользоваться синхронным переводом на эстонский язык.

Режиссер и автор: Вл. Зайкин