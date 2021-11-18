В Таллинн прибыли последние сотрудничавшие с Эстонией граждане Афганистана

Правительство решило принять в общей сложности до 20 человек, которые сотрудничали с эстонскими неправительственными организациями, 14 из которых прибыли в Эстонию в августе и сентябре, пишет Postimees.

В отношении 14 ранее прибывших Департамент полиции и погранохраны провел производство о международной защите. В итоге всем была предоставлена ​​международная защита. В отношении двух только что прибывших людей департамент проводит производство о международной защите и примет решение о предоставлении им защиты.