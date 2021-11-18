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  • Эстония
  • В Таллинн прибыли последние сотрудничавшие с Эстонией граждане Афганистана

В Таллинн прибыли последние сотрудничавшие с Эстонией граждане Афганистана

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Remo Tõnismäe

По состоянию на четверг, 18 ноября, в Таллинн прибыли два последних гражданина Афганистана, сотрудничавших с эстонской неправительственной организацией Mondo.

Правительство решило принять в общей сложности до 20 человек, которые сотрудничали с эстонскими неправительственными организациями, 14 из которых прибыли в Эстонию в августе и сентябре, пишет Postimees.

В отношении 14 ранее прибывших Департамент полиции и погранохраны провел производство о международной защите. В итоге всем была предоставлена ​​международная защита. В отношении двух только что прибывших людей департамент проводит производство о международной защите и примет решение о предоставлении им защиты.

Решением правительства Эстония также предложит защиту десяти людям, которые сотрудничали с Европейским союзом и НАТО. Всего Эстония примет до 30 человек из Афганистана.

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