40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» до 2023 года

Срок действия нынешнего контракта Ибрагимовича истекает в конце этого сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.

Златан намерен выступить на ЧМ-2022 в Катаре в ноябре-декабре.

Сообщается, что прежде, чем начать переговоры с шведским форвардом, «Милан» планирует подписать новые контракты с Тео Эрнандесом, Рафаэлом Леау и Исмаэлем Беннасером.