40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» до 2023 года
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом, пишет Sports.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом, пишет Sports.
Срок действия нынешнего контракта Ибрагимовича истекает в конце этого сезона.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.
Златан намерен выступить на ЧМ-2022 в Катаре в ноябре-декабре.
Сообщается, что прежде, чем начать переговоры с шведским форвардом, «Милан» планирует подписать новые контракты с Тео Эрнандесом, Рафаэлом Леау и Исмаэлем Беннасером.
40-летний Ибрагимович забил 3 гола в 6 матчах Серии А в этом сезоне.