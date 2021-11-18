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  • 40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» до 2023 года

40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» до 2023 года

Златан Ибрагимович. ФОТО: /ZUMAPRESS.com/Scanpix

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом, пишет Sports.

Срок действия нынешнего контракта Ибрагимовича истекает в конце этого сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.

Златан намерен выступить на ЧМ-2022 в Катаре в ноябре-декабре.

Сообщается, что прежде, чем начать переговоры с шведским форвардом, «Милан» планирует подписать новые контракты с Тео Эрнандесом, Рафаэлом Леау и Исмаэлем Беннасером.

40-летний Ибрагимович забил 3 гола в 6 матчах Серии А в этом сезоне.

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