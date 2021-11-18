Раквере объявлен "Европейским городом спорта 2022"
На сегодняшней пресс-конференции стало известно, что Раквере был провозглашен Европейским спортивным городом 2022 года.
На сегодняшней пресс-конференции стало известно, что Раквере был провозглашен Европейским спортивным городом 2022 года.
Почетное звание присуждается Федерацией спортивных городов Европы, которая является партнером Европейской комиссии, пишет Rus.ERR.
На этой неделе в Раквере побывала оценочная комиссия из четырех человек. Она ознакомилась с городскими спортивными объектами и встретилась с руководителями города и спортивных учреждений.
Президент Федерации европейских спортивных городов Джан Франческо Лупаттелли заявил, что в Раквере была проделана отличная работа и что спортивная инфраструктура города очень хорошая. "В плане развития спорта Раквере с 15 000 жителей находится на одном уровне с крупными городами", - отметил Лупаттелли.