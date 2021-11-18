Полиция возбудила 250 дел о нарушении COVID-ограничений

Яани похвалил сотрудничество между департаментом полиции и погранохраны и департаментом здоровья, в рамках которого происходит надзор. 140 из 250 возбужденных дел связаны с нарушением обязанности носить маску.

Что касается спортивного клуба Sparta, где департамент здоровья приостановил деятельность предприятия из-за нарушения коронавирусных ограничений, Яани отметил, что в помещениях того же клуба вскоре начало работу предприятие под другим именем, которое в отличие от предыдущего требует от клиентов предъявить сертификат.