Осенью из второй пенсионной ступени захотели выйти более 17 000 человек

На этом этапе подать заявление о выплате средств, накопленных во второй пенсионной ступени, можно до 30 ноября. Деньги будут выплачены в мае следующего года, пишет rus.err.ee .

Люди, подавшие заявку из второй пенсионной ступени в конце июля этого года, могут забрать заявление до конца ноября. А заявление, поданное до ноября, можно отозвать до конца марта следующего года.