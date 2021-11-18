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Осенью из второй пенсионной ступени захотели выйти более 17 000 человек

Кошелек. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

На третьем этапе подачи заявок желание выйти со второй пенсионной ступени изъявили 17 245 человек – на 5000 больше, чем летом.

На этом этапе подать заявление о выплате средств, накопленных во второй пенсионной ступени, можно до 30 ноября. Деньги будут выплачены в мае следующего года, пишет rus.err.ee.

Люди, подавшие заявку из второй пенсионной ступени в конце июля этого года, могут забрать заявление до конца ноября. А заявление, поданное до ноября, можно отозвать до конца марта следующего года.

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