Чуму собак обнаружили в Валгамаа и Ляэне-Вирумаа
Чума собак подтверждена у обнаруженной в волости Валга лисы и обнаруженной в поселке Вилтси волости Вяйке-Маарья енотовидной собаки.
Чума собак подтверждена у обнаруженной в волости Валга лисы и обнаруженной в поселке Вилтси волости Вяйке-Маарья енотовидной собаки.
Владельцы собак должны вакцинировать своих питомцев, поскольку для невакцинированных животных эта болезнь, как правило, заканчивается смертью.
По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олева Калда, чума собак в этом и прошлом году обнаружена практически по всей Эстонии.
«Заболевание выявили в Северной и Южной Эстонии, а также на Хийумаа. Поскольку чумка крайне заразна и опасна для всех собак, нужно вакцинировать своих питомцев, поскольку это единственный способ предотвратить заболевание», - пояснил Калда.
Чумка опасна для собак любого возраста, прежде всего щенков и молодых собак.
В прошлом и этом году случаи чумы собак зафиксировали в Харьюмаа, Рапламаа, Тартумаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа, Вырумаа, на Хийумаа, в Йыгевамаа и Валгамаа.
Вирус чумы собак заразен для многих псовых, куньих и енотовых. Люди им не заражаются. Симптомы заболевания: высокая температура, воспаление дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, воспаление глаз и легких, сыпь и нервное расстройство.
Источник заболевания — больные животные, которые заразны уже в инкубационный период и после выздоровления. Вирус содержится в выделениях из носа, слезах, выдыхаемом воздухе, моче и кале. Вирус может также передаваться через загрязненные предметы, одежду и корм. Инкубационный период длится 3-7 дней или дольше.