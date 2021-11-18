Футболисту "Спартака" предъявлено обвинение в попытке убийства

29-летний футболист обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату в ходе семейной вечеринки. По информации СМИ, инцидент произошел еще летом 2020 года, когда Промес защищал цвета амстердамского "Аякса", однако достоянием гласности эта история стала в конце года. Сообщалось, что в результате действий спортсмена его родственник получил травму колена.

В декабре футболист был арестован, но через несколько дней освобожден. Расследование не стало препятствием футболисту для перехода в феврале нынешнего года в "Спартак", за который он до этого выступал с 2014 по 2018 годы. Кроме того, он вошел в заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы.