Саакашвили отправлен в реанимацию после обморока
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с начала октября держит голодовку, упал в обморок в Глданской тюремной больнице в Тбилиси. Об этом сообщил в четверг, 18 ноября, адвокат Саакашвили Бека Басилая. По его словам, политик был в очень тяжелом состоянии. Экс-президент споткнулся, упал и потерял сознание, когда выходил из комнаты после встречи с адвокатами. "Через несколько минут принесли носилки", - добавил Басилая. С экс-президентом осталась его второй адвокат - Ника Гварамия, пишет Deutsche Welle.