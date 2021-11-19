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Аварии на Ярвевана-теэ нарушают движение

ДТП на Ярвевана-теэ. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

В пятницу утром на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло несколько аварий, которые нарушают движение.

Так, например, в 7:17 в полицию сообщили о ДТП на Ярвевана-теэ, где, по первоначальным данным, на скользкой дороге автомобиль Toyota въехал сзади в BMW, который в свою очередь врезался в ехавший впереди Lexus. В результате аварии машины съехали с дороги. К счастью, никто не пострадал.

Полиция напоминает всем водителям, что по утрам дороги скользкие, поэтому надо учитывать более длинный тормозной путь и выбирать соответствующую погодным условиям скорость. Также пришло время менять шины автомобиля на зимние.

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