Аварии на Ярвевана-теэ нарушают движение

Так, например, в 7:17 в полицию сообщили о ДТП на Ярвевана-теэ, где, по первоначальным данным, на скользкой дороге автомобиль Toyota въехал сзади в BMW, который в свою очередь врезался в ехавший впереди Lexus. В результате аварии машины съехали с дороги. К счастью, никто не пострадал.