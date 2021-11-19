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  • Omniva: при заказе посылок с AliExpress сейчас лучше выбирать платную доставку

Omniva: при заказе посылок с AliExpress сейчас лучше выбирать платную доставку

Посылки. Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

При заказе посылок из-за пределов Европейского союза стоит учесть, что к рождественским праздникам они могут не прийти.

В Omniva рождество уже наступило, сказал "Актуальной камере" отвечающий за обслуживание бизнес-клиентов Эверт Рёэпсон.

По его словам, доставка международных отправлений может занять время: "Если говорить о международных интернет-магазинах, например, AliExpress, то я бы не рекомендовал выбирать бесплатную доставку, лучше предпочесть standard shipping, в таком случае есть шанс, что посылка прибудет до Рождества".

"При заказе рождественских подарков из Азии или других стран за пределами Европейского союза вполне реально, что их доставят только к Пасхе", – констатировал исполнительный директор Союза э-торговли Тыну Вяэт.

В объединенном магазине крупнейших интернет-платформ Kaup24 и Hansapost рождественские продажи также набирают обороты, а наибольшим спросом пользуются косметика, парфюм и товары для дома.

Рождественские покупки каждый год повышают доход от продаж примерно на 50%, и, как правило, люди делают покупки в последнюю минуту. Из-за пандемии все большее предпочтение отдается интернет-магазинам.

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