Omniva: при заказе посылок с AliExpress сейчас лучше выбирать платную доставку

В Omniva рождество уже наступило, сказал "Актуальной камере" отвечающий за обслуживание бизнес-клиентов Эверт Рёэпсон.

По его словам, доставка международных отправлений может занять время: "Если говорить о международных интернет-магазинах, например, AliExpress, то я бы не рекомендовал выбирать бесплатную доставку, лучше предпочесть standard shipping, в таком случае есть шанс, что посылка прибудет до Рождества".

"При заказе рождественских подарков из Азии или других стран за пределами Европейского союза вполне реально, что их доставят только к Пасхе", – констатировал исполнительный директор Союза э-торговли Тыну Вяэт.

В объединенном магазине крупнейших интернет-платформ Kaup24 и Hansapost рождественские продажи также набирают обороты, а наибольшим спросом пользуются косметика, парфюм и товары для дома.