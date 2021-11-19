Пт, 19.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Евгений Криштафович вступил в Партию реформ

Евгений Криштафович ФОТО: Reformierakond

Ряды Партии реформ пополнил юрист и гражданский активист Евгений Криштафович, по мнению которого Таллинн должен стать партнером государства при переходе на эстоноязычное образование, сообщает Rus.ERR.

«Для меня важно, чтобы у русскоязычной молодежи были хорошие возможности в эстонском обществе, чтобы у них были равные позиции с эстонцами при выборе образования, работы и места жительства. Предпосылкой для этого в первую очередь является хорошее знание государственного языка. У иноязычных должна быть возможность получать качественное образование на эстонском языке с детского сада», - считает Криштафович, который отмечает, что сам из русской семьи.

По его словам, ради обеспечения качественного образования на государственном языке каждому ребенку он осенью баллотировался в Таллиннское горсобрание по списку Партии реформ: «Я намерен отстаивать эту идею и после выборов, поэтому решил вступить в партию».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back