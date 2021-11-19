Евгений Криштафович вступил в Партию реформ

«Для меня важно, чтобы у русскоязычной молодежи были хорошие возможности в эстонском обществе, чтобы у них были равные позиции с эстонцами при выборе образования, работы и места жительства. Предпосылкой для этого в первую очередь является хорошее знание государственного языка. У иноязычных должна быть возможность получать качественное образование на эстонском языке с детского сада», - считает Криштафович, который отмечает, что сам из русской семьи.