Евгений Криштафович вступил в Партию реформ
Ряды Партии реформ пополнил юрист и гражданский активист Евгений Криштафович, по мнению которого Таллинн должен стать партнером государства при переходе на эстоноязычное образование, сообщает Rus.ERR.
Ряды Партии реформ пополнил юрист и гражданский активист Евгений Криштафович, по мнению которого Таллинн должен стать партнером государства при переходе на эстоноязычное образование, сообщает Rus.ERR.
«Для меня важно, чтобы у русскоязычной молодежи были хорошие возможности в эстонском обществе, чтобы у них были равные позиции с эстонцами при выборе образования, работы и места жительства. Предпосылкой для этого в первую очередь является хорошее знание государственного языка. У иноязычных должна быть возможность получать качественное образование на эстонском языке с детского сада», - считает Криштафович, который отмечает, что сам из русской семьи.
По его словам, ради обеспечения качественного образования на государственном языке каждому ребенку он осенью баллотировался в Таллиннское горсобрание по списку Партии реформ: «Я намерен отстаивать эту идею и после выборов, поэтому решил вступить в партию».