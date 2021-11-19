За сутки в Эстонии прибавилось 715 зараженных, скончались девять человек

Среди новых заразившихся 434 человека не были вакцинированы, а 281 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 19 ноября в больницах находится 447 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 356 человек, из которых 267 человек (75%) не были вакцинированы, у 89 человек (25%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 35 новых истории болезни. Скончались девять человек: 60-летняя женщина, 65-летний мужчина, 66-летний мужчина, 68-летняя женщина, 69-летняя женщина, 71-летний мужчина, 79-летняя женщина, 80-летняя женщина и 95-летняя женщина.

За сутки ввели 7556 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 980 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 136 482 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.