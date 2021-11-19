За сутки в Эстонии прибавилось 715 зараженных, скончались девять человек
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 715. Скончались девять человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 715. Скончались девять человек.
Среди новых заразившихся 434 человека не были вакцинированы, а 281 полностью прошел курс вакцинации.
По состоянию на утро 19 ноября в больницах находится 447 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 356 человек, из которых 267 человек (75%) не были вакцинированы, у 89 человек (25%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 35 новых истории болезни. Скончались девять человек: 60-летняя женщина, 65-летний мужчина, 66-летний мужчина, 68-летняя женщина, 69-летняя женщина, 71-летний мужчина, 79-летняя женщина, 80-летняя женщина и 95-летняя женщина.
За сутки ввели 7556 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 980 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 136 482 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,5%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).