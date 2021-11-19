График ⟩ Беспомощная попытка: что пошло не так в организации вакцинации и почему?

Начало года было многообещающим. В Эстонию прибыла первая вакцина, работников передовой и группы риска начали колоть и казалось, что вместе с врачами-медсестрами мы сможем вздохнуть с облегчением. Вторую волну пережили в надежде, что если осенью и придет третья, у нас будет уже столько вакцинированных, что перегрузок и переработок в больницах у нас уже не возникнет. Однако эта надежда не оправдалась, пишет Postimees.