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График ⟩ Беспомощная попытка: что пошло не так в организации вакцинации и почему?

Tanel Kiigel mõttekohti jagub: kriitikat kostab nii vaktsineerimise kommunikatsiooni, logistika kui kriisijuhtimise aadressil. FOTO: Konstantin Sednev ФОТО: Konstantin Sednev

Начало года было многообещающим. В Эстонию прибыла первая вакцина, работников передовой и группы риска начали колоть и казалось, что вместе с врачами-медсестрами мы сможем вздохнуть с облегчением. Вторую волну пережили в надежде, что если осенью и придет третья, у нас будет уже столько вакцинированных, что перегрузок и переработок в больницах у нас уже не возникнет. Однако эта надежда не оправдалась, пишет Postimees.

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Но что же пошло не так? Вакцина предлагается, как булочки в кафе: человек, отправившись в продуктовый магазин, заодно может получить защитный укол, но количество вакцинированных увеличивается скромно.

Многие прежние и нынешние руководители высшего звена делятся своим видением того, почему вакцинационная политика с треском провалилась.

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