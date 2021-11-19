В Европе подскочили продажи Lada

В абсолютном выражении это немного: как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), в октябре европейцы успели купить всего 111 машин. Эксперты отмечают, что спрос на «Лады» в Европе растет второй месяц подряд, однако причины кроются в низких продажах осенью 2020-го, с которыми идет сравнение, а не в росте интереса к отечественной марке.

В целом же с начала года продажи заметно упали. Всего за десять прошедших месяцев 2021-го на территории Евросоюза было реализовано 1266 автомобилей Lada, что на 31,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Какие модели пользуются наибольшей популярностью у европейцев, не уточняется.

Все машины с ладьей на радиаторной решетке ввозятся в Европу неофициально. АвтоВАЗ еще в 2019 году объявил о прекращении поставок на запад из-за ужесточения экологических норм: двигатели тольяттинского производителя не соответствуют введенному стандарту Euro-6, а модернизировать их возможности нет.