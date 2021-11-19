Эстонские товары продаются по всему миру: китайцы едят наши куриные лапки, а новозеландцы — кильку

В первой половине этого года объем экспорта сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания из Эстонии составлял 660 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом экспорт вырос на пять процентов. Доля товаров эстонского происхождения в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в последние годы остается стабильной и составляет почти 75%.

Глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отметила, что при небольших размерах Эстонии экспорт жизненно важен для пищевой промышленности. «Прошлый год был очень сложным для пищевой промышленности, многократное повышение цен на сырье сильно повлияло на конкурентоспособность наших производителей. Кроме того, глобальная пандемия затруднила поиск новых стран для экспорта», - сказала Потисепп.

Почти все члены союза экспортируют свои товары из Эстонии, в основном в соседние страны, такие как Латвия, Литва, Финляндия и Швеция. Некоторые группы товаров также экспортируются в Швецию, Великобританию, Норвегию, Турцию, Германию, Украину и Данию. Почти треть экспорта составляют молоко и молочные продукты, яйца и мед, следующей по величине группой экспорта является эстонский алкоголь и другие напитки.

Нами интересуются итальянцы

Основными изделиями экспорта молочных продуктов Эстонии являются молоко, сливки и сыр. Однако сыворотка, творог, йогурт, жир, кефир, пахта и простокваша также экспортируются в меньших масштабах. Например, итальянский сыр Valio Gran Regale, производимый в Эстонии, давно нашел свое применение в Греции и Италии, но также и в более отдаленных уголках, к примеру, Канаде и Индии.

Генеральный директор Valio Estonia Майдо Соловьев сказал, что компания продает свой основной экспортный продукт, твердый итальянский сыр Gran Regale в основном в Италию. «Твердый сыр выруских сыроделов - совместное творение Эстонии и Италии. В конце 1990-х итальянцы обнаружили, что высококачественное эстонское молоко идеально подходит для изготовления итальянского твердого сыра», - сказал Соловьев.

Килька идет в Новую Зеландию

Среди более экзотических направлений эстонские продукты можно найти в Китае, куда привозиться наша минеральная вода и куриные лапки. Часть нашего мороженого также отправляется в Азию, как и сушеные и измельченные остатки прессованной облепихи.

Замороженная килька и специи также экспортируется в Новую Зеландию, как и некоторые коктейли, соки и ликеры от разных производителей. В Кувейте и Гане можно найти детское питание, произведенное в Эстонии, например, грушевое пюре и консервированные супы.