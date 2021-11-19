Бизнесмен и экс-депутат горсобрания взят под стражу

На прошлой неделе прокуратура подала ходатайство о взятии Аго Калмера под стражу, и суд удовлетворил его. По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Йонаса Пийри, содержание подозрений невозможно раскрыть подробно в интересах уголовного производства. По той же причине прокуратура отказалась назвать как статью, по которой предъявлено подозрение, так и срок содержания Калмера под стражей.

Pärnu Postimees в течение недели пытался получать комментарий самого Аго Калмера о его задержании, но это было невозможно, потому что автоответчик каждый раз отвечал: «Телефонный номер сейчас недоступен, попробуйте еще раз попозже».

Редакция также попыталась получить комментарий адвоката Хельдура Отти, представлявшего Калмера в двух предыдущих уголовных делах. В прошлую пятницу Отти был занят нотариальными сделками и попросил, чтобы с ним связались в понедельник, но с тех пор был неуловим.

Бывший депутат горсобрания неоднократно представал перед судом. В последний раз Госсуд этим летом признал его виновным в хищении и подлоге. Согласно обвинению, Калмер оказал влияние на местную строительную компанию OÜ Rahilat, чтобы та подготовила и оплатила поддельные счета.