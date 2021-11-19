Бизнесмен и экс-депутат горсобрания взят под стражу
На прошлой неделе был взят под стражу Аго Калмер, бывший депутат пярнуского горсобрания и предприниматель. Причину задержания Калмера прокуратура держит в секрете, пишет Pärnu Postimees.
На прошлой неделе был взят под стражу Аго Калмер, бывший депутат пярнуского горсобрания и предприниматель. Причину задержания Калмера прокуратура держит в секрете, пишет Pärnu Postimees.
На прошлой неделе прокуратура подала ходатайство о взятии Аго Калмера под стражу, и суд удовлетворил его. По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Йонаса Пийри, содержание подозрений невозможно раскрыть подробно в интересах уголовного производства. По той же причине прокуратура отказалась назвать как статью, по которой предъявлено подозрение, так и срок содержания Калмера под стражей.
Pärnu Postimees в течение недели пытался получать комментарий самого Аго Калмера о его задержании, но это было невозможно, потому что автоответчик каждый раз отвечал: «Телефонный номер сейчас недоступен, попробуйте еще раз попозже».
Редакция также попыталась получить комментарий адвоката Хельдура Отти, представлявшего Калмера в двух предыдущих уголовных делах. В прошлую пятницу Отти был занят нотариальными сделками и попросил, чтобы с ним связались в понедельник, но с тех пор был неуловим.
Бывший депутат горсобрания неоднократно представал перед судом. В последний раз Госсуд этим летом признал его виновным в хищении и подлоге. Согласно обвинению, Калмер оказал влияние на местную строительную компанию OÜ Rahilat, чтобы та подготовила и оплатила поддельные счета.
В прошлом году предприниматель также представал перед судом. В том случае Госсуд опрпавдал его в деле о взяточничестве. Калмера тогда обвинили в попытке получить взятку от лица своей компании Parem Kallas. Согласно обвинению, 10 января 2018 года на встрече в пярнуской горуправе Калмер попросил у мэра Ромека Косенкраниуса 72 000 евро или бесплатной передачи городской собственности паевому товариществу Parem Kallas. Взамен он как член горсобрания пообещал поддерживать коалицию и не работать против нее. Мэр не согласился с предложением.