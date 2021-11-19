По словам министра обороны Калле Лаанета, в понедельник вечером Эстонии поступило из Польши ходатайство об оказании практической помощи. «Раньше они хотели только политической поддержки, но теперь требуется практическая помощь. Насколько я знаю, практическую помощь Польше пока предоставила только Великобритания», - сказал Лаанет.

По его словам, Эстония направляет в Польшу около ста человек. Это инженерное подразделение, укомплектованное как военнослужащими действительной службы, так и резервистами, и подразделение военной полиции, также укомплектованное и военнослужащими, и резервистами. Кроме того, Эстония помогает Польше повышением возможностей разведки.